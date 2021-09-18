«شعراوى»: تفعيل آلية التدخل السريعة بـ8 محافظات لمراقبة المنشآت الملوثة للبيئة

قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تجرى تنسيقا جيدا مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية، لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة ملف تنظيم عمل المنشأت الملوثة للبيئة، والتى تضم وزراء: التنمية المحلية والبيئة والزراعة، موضحا أنه تم إصدار كتاب دورى للمحافظات المشار إليها، لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها.. للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة.

تنظيم عمل المنشآت الملوثة خلال فترة السحابة السوداء

وأوضح «شعراوى» وفقا لبيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أن اللجنة المشكلة فى كل محافظة من المحافظات الثمانية، ستقوم بتنظيم عمل المنشأت الملوثة مثل مكامير فحم – مسابك - مصانع طوب.. وغيرها، خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة، ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة، طول العام، لمدة 6 أشهر، بدءً من أول سبتمبر الحالى وحتى نهاية فبراير 2022 و مراعاة عدم تشغيلها نهائيا فى الأماكن التى يزيد فيها نسب التلوث بمحافظتى القليوبية والشرقية.

مرور دورى بالفترات المسائية لكشف المخالفات

وشدد «شعراوى» على ضرورة قيام اللجان بالمرور الدوري في الفترة المسائية، لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، من خلال تحرير محاضر للمخالفين.. بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية، والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى، لازالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية، مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل، لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية، وتكليف الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى.. بصفة فورية، لمنع تراكم المخلفات، وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة، لمواجهة أى طوارىء.

أهمية حملات التوعية فى القرى

ولفت «شعراوى» إلى أهمية تكثيف حملات التوعية فى القرى، وقيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شؤن البيئة بالمحافظة، بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز، وتدوير المخلفات الزراعية، واستخدامها كعلف حيوانى وخلافه. موجها بأهمية تشجيع الشباب فى إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية، وإعطاء الأولوية لهم فى الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج (مشروعك) لمساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم من ناحية، والمساعدة فى الحفاظ على البيئه من ناحية أخرى.

القضاء على ظاهرة الحرق العشوائى

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع.. من الفرق التنفيذية بالمحافظات التى تضم كافة الجهات المعنية، لافتاً إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة، وغلق المقالب العشوائية، للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، منوها إلى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة.. مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية.. على مدار الساعة، وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتى البيئة والزراعة والصحة، لمواجهة أي طوارئ خاصة أي حرق عشوائى للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية، وتشديد الرقابة عليها، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة، والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخلفات في هذا الشأن، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.