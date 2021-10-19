سعغان يتابع مع غرف العمليات تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية ضد كورونا

يتابع محمد سعفان وزير القوى العاملة، من خلال غرفة العمليات الدائمة المشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلًا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلي متابعة تطعيم العاملين بالمناطق الصناعية للوقاية من فيروس كورونا.

زيارات مفاجئة

وقال مدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة، إن التفتيش المفاجئ على المنشآت يأتي في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها على مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد- 19)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة هذه الفيروس.

وأضاف وكيل الوزارة، أن المهندس حسن السيد مدير مكتب عمل بدر، وحمدي عبدالعظيم، وصباح أحمد عمر مفتشي المكتب قاموا بالزيارة المفاجئة، لعدة شركات منها شركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية «المنطقة الصناعية الثانية قطاع ٩١/٩٣» للوقوف علي الإجراءات الاحترازية المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمال.

التفتيش على الإجراءات الاحترازية

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تم متابعة الإجراءات الوقاية الشخصية من مسكات وقفازات واقية وذلك من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية وفي هذا الإطار، تبين أن الشركة توفر جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، وقامت بتنفيذ تطعيم جميع العاملين من فيروس كورونا، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الغمراوي، أنه في حالة عدم الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل يتم إعطائهم مهلة قانونية لإزالة المخالفات، وفي حالة إزالتها يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.

نشاط تعليمي وترفيهي وتوفير مواصلات للعاملين

وتابع الغمراوي، أن مكتب عمل مدينة بدر خلال زيارته لشركة الميكانيكيون العرب للصناعات الهندسية بمدينة بدر تبين أن الشركة تمارس نشاطات مختلفة للعاملين، وعلى سبيل المثال نشاط رياضي، حيث توفر الشركة دراجات للعاملين للذهاب والعودة من وإلى العمل داخل مدينة بدر.

وأشار الغمراوي، إلى أن الشركة توفر أيضًا ألعاب ترفيهية مثل: البنج بونج والشطرنج والطاولة تقوم بعمل منافسات بطولة بين العمال والإدارة وكذلك نشاط تعليمي عن طريق فتح فصل محو الأمية، وتعليم الكبار داخل الشركة وتتبني شعار شركتنا خالية من الأمية بحلول عام 2022، وكذلك تخوض الشركة شوطًا كبيرًا في تمكين المرأة من خلال اختيار المرأة في مجال العمل كمهندسات ومشرفات وعاملات إنتاج وتوفر لهم كافة الإجراءات اللازمة لنجاح مشروع تمكين المرأة.