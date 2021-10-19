الإفتاء: إرشادات أسرية من علماء الدين والخبراء في بث مباشر أسبوعي

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنها ستقدم سلسلة من حلقات الإرشادات الأسرية، من خلال نخبة من علماء والمشايخ والخبراء، عبر بث مباشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم والثلاثاء من كل أسبوع الساعة 4 عصرًا مع الدكتور عمرو الورداني «أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة لمركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء المصرية» والدكتور محمد المهدي «أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر».

الإرشادات الأسرية في بث مباشر

وبالإضافة إلى البث المباشر الخاص بالإرشادات الأسرية فإن دار الإفتاء ستقوم بعمل بث مباشر بالفيديو من دار الإفتاء المصرية للرد على أسئلة المتابعين مع الشيخ أحمد وسام في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم.

«اعرف الصح» حملة لتصحيح المفاهيم

وفي وقت سابق دشنت دار الإفتاء المصرية، حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان «اعرف الصح»، شملت 6 منصات، داعية الدار في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للمشاركة في الحملة «لتصحيح المفاهيم»، وذلك يوميًا الساعة 8 مساءً و11 مساءً.

وقالت دار الإفتاء في منشورها: «حملة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بدار الإفتاء المصرية، حملة متنوعة من صور ومنشورات مكتوبة وفيديوهات، على صفحة فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وإنستجرام وتيك توك، تابع الحملة يوميًا على هاشتاج اعرف الصح».

أهداف حملة اعرف الصح

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن حملة اعرف الصح تهدف إلى 4 أمور هي «تصحيح مفاهيم، والرد على فتاوى شاذة، وتوضيح لمعتقدات خاطئة، وتفنيد شبهات متطرفة».

حكم المغالاة في المهر

وأعلنت الدار في إطار الحملة عددا من الفتاوى منها ما يتعلق بحكم الرسم والتصوير وقراءة سورة «يس» بنية قضاء الحاجة، وأمس أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: ما الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره؟ مجيبة: «المغالاة في المهر ليست من سنن الإسلام؛ لأن الغرض الأصلي من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في (المستدرك).

وواصلت الإفتاء إجابتها على سؤال حكم المغالاة في المهر بقولها: «فمن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلّ الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ» رواه الترمذي.