تعرف على موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية عشق البنات الحلقة الأخيرة

يبحث المشاهدون عن موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية عشق البنات، التي تعتبر الحكاية السابعة من الموسم الثاني للمسلسل الذي يضم حكايات منفصلة تدور أحداثها في 5 حلقات، وحقق نجاحا كبيرا على مدار الحلقات الماضية، وتصدر «تريند» منصات التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية عشق البنات

كشفت شبكة قنوات «الحياة» عن موعد عرض مسلسل ورا كل باب حكاية عشق البنات، والذي أنطلقت أول حلقاته يوم السبت الماضي، حيث يذاع من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعاد مرتين الأولى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، والثانية الساعة الـ 12 ظهرا.

ومن المقرر أن تذاع الحلقة الأخيرة من المسلسل، غدا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يبدأ في يوم السبت من الأسبوع المقبل إذاعة حلقة جديدة.

أبطال حكاية عشق البنات

ويشارك في بطولة حكاية عشق البنات مجموعة من نجوم الدراما من بينهم ميرنا نورالدين، محمد عز، هدى الإتربي، كارولين عزمي، ريهام نبيل بالإضافة إلى الفنانة القديرة سلوى عثمان، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتعتبر حكاية عشق البنات هي الحكاية السابعة من الموسم الثاني لمسلسل «ورا كل باب»، والتي بدأت بحكاية «كدبة كبيرة» التي قدمها الفنان أحمد زاهر مع هنادي مهنا، وتوالت بعدها الحكايات التي حظيت باهتمام كبير من المشاهدين كان من بينهم «عائلة جيجي» التي قدمتها الفنانة نادية مع مجموعة من النجوم الشباب إسلام جمال وهند عبدالحليم، بينما قدمت الفنانة سوسن بدر مع الفنان أحمد فؤاد سليم حكاية «رق الحبيب»، ومن الحكايات التي تصدرت «تريند» منصات التواصل الاجتماعي «ماريونيت» بطولة محمود عبد المغني ودينا فؤاد.

ونجحت المسلسلات ذات الحلقات القصيرة المنفصلة في اكتساب شعبية كبيرة ونسب مشاهدات لدى الجمهور على مدار الفترة الماضية، وأدى نجاح التجربة الدرامية إلى تكرارها أكثر من مرة في مسلسلات مختلفة على القنوات الفضائية.