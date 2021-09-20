محمد عز يكشف تطورات حالته الصحية بعد كورونا: الأعراض مبقتش موجودة

كشف الفنان محمد عز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب عز قائلا: «الحمد لله رب العالمين أنا أحسن كتير جدا، الأعراض مبقتش موجودة تقريبا، ربنا كريم».

إصابة محمد عز بفيروس كورونا

وأعلن الفنان محمد عز، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» الخميس الماضي، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكتب عز: «دعواتكم بالشفاء.. إيجابي كورونا الحمد لله على كل حال، دعواتكم بالشفا».

دور محمد عز في مسلسل «المداح»

وشارك الفنان محمد عز، في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «المداح»، من خلال شخصية شاب ضال يُدعي «زين»، ويسعى للانتقام من المداح على مدار الأحداث، وقد لاقى دوره خلال المسلسل إشادات عديدة من الجمهور، خلال شهر رمضان الماضي.

كما تفاعل الجمهور مع الحلقات الخاصة بمسلسل «المداح»، وبالشخصية التي يجسدها حماده هلال، حتى إنهم شبهوا الشخصية التي يقدمها بشخصية الفنان الكبير أحمد زكي في فيلم «البيضة والحجر».

مسلسل المداح، من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، عمرو رمزي، محسن منصور، جمال عبد الناصر، أحمد بدير، بسمة ماهر، وكوكبة من النجوم، من تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

محمد عز يدخل مجال الغناء

كما طرح محمد عز، مؤخرا أغنيته «سنين بتضيع»، عبر قناته الخاصة على «يوتيوب»، وأعلن عز، عبر حسابه الشخصي بـ«فيس بوك»، عن طرحه للأغنية عبر «يوتيوب»، قائلًا: «سنين بتضيع» أول عرض لها على «يوتيوب»، «يالا بينا نتفرج كلنا على الغنوة مع بعضينا لأول مرة».

أغنية «سنين بتضيع»، من كلمات الشاعر الغنائي رمضان أبو زيد، وألحان وتوزيع محمد قماح.