تحذير من الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية: يهدد صحة المواطنين

حذّر الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، من خطورة الاستهلاك العشوائي للمضادات الحيوية، محذّرا من أنّ ذلك قد يؤدي إلى زيادة مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، ما يترتب عليه تهديد لصحة المواطنين.

المضادات الحيوية

وطالب الدكتور أشرف حاتم، في تصريح له، على هامش مؤتمر توطين صناعة الدواء الذي نظمته مؤسسة الأهرام، بعلاج الأمر من خلال التعاون والمتابعة مع هيئة الدواء المصرية والمجتمع الطبي كله، لمعرفة الأسباب التي جعلت مصر الأكثر استهلاكا للمضادات الحيوية.

قانون التجارب السريرية

وفي سياق آخر، كشف رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، عن أنّه سيتم العمل بالقانون رقم 214 والخاص بـ التجارب السريرية والبحوث الإلكلينيكية الذي صدر 2020، فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به، لافتا إلى أنّ هناك طلب إحاطة لوزير التعليم العالي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بضرورة العمل على الوصول للائحة التنفيذية للقانون.

جائحة كورونا

وأشاد حاتم، بدور الدولة في التعامل مع جائحة كورونا والتداعيات المرتبطة بها منذ بداية الأزمة، وما يرتبط بالإجراءات الاحترازية والتطعيم، لافتا إلى أنّ الأدوية الخاصة ببروتوكولات التعامل مع الفيروس كانت متوافرة ومتاحة داخل الصيدليات.

توطين صناعة الدواء

وأكد عدد من الخبراء المشاركين في المؤتمر، ضرورة العمل على توطين صناعة الدواء في مصر باعتبارها أمن قومي، لما لها من أهمية كبرى على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي، كما شددوا على أهمية البحوث الصيدلانية للوصول إلى دواء آمن وفعال.

وناقش المؤتمر كذلك، أهمية الدور المحوري لمدينة الدواء في تحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج الدواء وتصديره، فضلا عن ضرورة العمل على تذليل العقبات أمام نقل التكولوجيا المعقدة من الخارج، أو دعم الأبحاث داخل الجامعات.