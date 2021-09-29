«الصحة» تحذر من الإسراف في المضادات الحيوية: لا تعالج الفيروسات

استقبل الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105 مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإمكانية معالجة المضادات الحيوية للفيروسات، وحسمت وزارة الصحة والسكان الجدل الذي أثير بشأن المضادات الحيوية، وقالت في تقرير رسمي لها، إن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات.

هل تعالج المضادات الحيوية الفيروسات؟

وتابعت الوزارة المضادات الحيوية تعالج العدوي البكتيرية، لافتة إلى أن سوء استعمال المضادات الحيوية والإفراط في استعمالها خلال جائحة فيروس كورونا قد يؤدي إلى تفاقم مشكلة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية.

وأضافت الوزارة أن في حال الإصابة بفيروس كورونا، لا بد من الرجوع إلى الطبيب المختص لمعرفة البروتكول الخاص بمصابي كورونا، والإفراط في أي نوع من الأدوية يؤدي إلى نتائج عكسية، لذلك تم التشديد في بروتكول مصابي كورونا فى الإصدار الخامس له بضرورة الرجوع للطبيب، فضلا عن وجود عقارات لن يتم بيعها فى الصيدليات ويتم تداولها داخل مستشفيات العزل الصحي فقط.

«الصحة» ترفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى داخل المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف الوبائيل لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.

وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا فى الموجة الرابعة، وتوقعت الوزارة أن تكون الموجة الرابعة لفيروس كورونا في منتصف شهر أكتوبر.

وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاحات كورونا، وقالت إن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة ولا داعى للخوف أو التوتر، ويجب الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا.