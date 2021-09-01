المضادات الحيوية تصيب نضال الشافعي بإعياء شديد

أصيب الفنان نضال الشافعي، بحالة إعياء شديدة خلال الساعات الماضية، إثر تناوله جرعات كبيرة من المضادات الحيوية، منذ إصابته بانفجار في القولون الأسبوع الماضي.

وكشفت مصادر مقربة من الفنان نضال الشافعي، لـ«الوطن»، أنّ الأخير لا زال يلزم الفراش منذ خروجه من المستشفى، فيما خسر وزنه بشكلٍ كبير، على خلفية المضادات الحيوية، التي تسببت في حدوث حالة ضعف عام.

وأشارت المصادر، إلى أنّ الفريق الطبي المعالج لـ نضال الشافعي، نصحه بضرورة إجراء عملية جراحية طارئة خلال أسبوعين تقريبًا، على أقصى تقدير، استكمالًا لرحلة العلاج، محذرًا إياه من حدوث أي مخاطر حال عدم الخضوع لتلك العملية.

تفاصيل إصابة نضال الشافعي بسبب ميني بار

وكان الفنان نضال الشافعي، أصيب بانفجار في القولون، الأسبوع الماضي، على خلفية أزمة مع المنتج مدحت سعد، منتج فيلمه الجديد ميني بار، الذي جرى استئناف تصويره بعد توقف دام لنحو 3 أعوام.

وقال نضال الشافعي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنه ضاق ذرعا من وعود منتج فيلمه الجديد «ميني بار» التي لم ينفذها على مدار 3 أعوام كاملة، مضيفا أن آخر الوعود كان الانتهاء من تصوير الفيلم قبل أيام، إلا أن المنتج لم يحقق هذا الوعد أيضًا.

أحداث وأبطال فيلم ميني بار

فيلم «ميني بار»، من بطولة صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، ومنة فضالي، وعلاء مرسي، وأمينة، وراندا البحيري، ومدحت تيخا، وطاهر أبو ليلة، ومحمد أوتاكا، وحسن عبدالفتاح، وشيما الحاج، وآخرين، وهو من إخراج محمد الخضري، وإشراف على الإخراج عادل الأعصر، وإنتاج مدحت سعد.

يذكر أن فيلم «ميني بار»، توقف تصويره لمدة عام ونصف العام تقريباً، بسبب اعتراض جهاز الرقابة على المصنفات الفنية على بعض المشاهد، إذ ظلت هذه الأزمة قائمة لمدة ستة شهور تقريباً، فضلا عن جائحة فيروس كورونا، وانشغال بعض الفنانين بأعمالهم طوال الفترة الماضية.