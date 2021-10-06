ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. البنك المركزي المصري يوضح الأسباب

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.60% لتكون العلامة المميزة الأسبوع الماضي، على الرغم من قوة الدولار وفقًا للتقرير الأسبوعي للبنك المركزي المصري، موضحًا خلال تقريره للتعليق على الأحداث العالمية عن الأسبوع الماضي في الفترة من 24 سبتمبر، حتى الأول من أكتوبر، أن الذهب ارتفع عالميا بنسبة 0.60%، مُضيفًا في التقرير أن ارتفاع أسعار الذهب أنهى تداولات هذا الأسبوع عند 1761 دولارًا للأونصة على الرغم من قوة الدولار.

حركة أسعار الذهب

أشار البنك المركزي المصري، إلى أن أسعار الذهب انخفضت في بداية الأسبوع الماضي -خلال الفترة من 24 سبتمبر الماضي حتى الأول من أكتوبر الحالي- نتيجة لصعود الدولار الأمريكي إلى جانب الارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ولفت البنك المركزي المصري، إلى أنه على الرغم من ذلك، إلا أن الانخفاض اللاحق لمؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة، دفع الذهب لإنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع، مشيرًا إلى أن انتعاش أسعار الذهب في نهاية الأسبوع الماضي، كان مدفوعًا جزئيًا بتزايد المخاوف حول توقعات التضخم.

أسعار الذهب عالميا

وأكد «المركزي» في التقرير الأسبوعي أن مؤشر الدولار أنهى تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع (+0.76%)، وعلى الرغم من الخسائر التي شهدها المؤشر في نهاية هذا الأسبوع، إلا أنه تمكّن من الإغلاق فوق مستوى 94 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2020، حيث بدأت الأسواق في التعامل جزئيًا مع دورة التشديد النقدي التي سيقوم بها الاحتياطي الفيدرالي، كما كانت للمناقشات الداخلية بين الديمقراطيين حول أجندة حزمة التحفيز المالي الضخمة الخاصة بالرئيس الأمريكي جو بايدن، تأثيرًا إلى حد ما على معنويات الأسواق.

وتراجع اليورو أمام الدولار بنسبة (-1.06%)، لينخفض إلى ما دون مستوى 1.16 أمام الدولار للمرة الأولى منذ يوليو. وبالمثل، تراجع الجنيه الإسترليني أمام قوة الدولار بنسبة (-0.97%)، ومع ذلك، عوض اليورو والجنيه الإسترليني جزءًا من الخسائر قرب نهاية الأسبوع بعدما قلّص الدولار بعضًا من مكاسبه السابقة.