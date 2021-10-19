تعرف على فترة حضانة فيروس كورونا.. «الصحة» توضح

أكدت وزارة الصحة والسكان مواصلة إطلاع المواطنين على كافة مستجدات فيروس كورونا، واستعرضت فترة حضانة فيروس كورونا بالتزامن مع التوقعات بالدخول في ذروة الموجة الرابعة للفيروس خلال أيام قليلة، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها إن فترة حضانة فيروس كورونا تكون من يومين إلى 14 يوما من التعرض للإصابة بالفيروس، ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بأهمية أخذ لقاح كورونا.

فترة حضانة فيروس كورونا

وتابعت الوزارة بأن لقاحات كورونا آمنه وفعالة ولا داع للخوف أو التوتر، مؤكدة أن اللقاحات تعمل على تخفيف الأعراض في حال الإصابة بالفيروس وتجعلها بسيطة ومتوسطة ولا داع للقلق بخصوص الأعراض الجانبية، الأعراض الجانبية للقاحات كورونا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وتنميل وتكسير في العضلات واحساس بالتعب والإرهاق والشعور بالصداع أو السخونية، مؤكدة أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تستدعي الذهاب إلى طبيب.

موقع تسجيل لقاح كورونا

وأضافت الوزارة أنه لابد من التسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة التي وضعتها لمواجهة الموجة الرابعة للفيروس وهي تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس وغيرها من الأمراض المعدية.

وكشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بعد اعلان الوزارة أمس تسجيل خروج 639 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 269482 حتى اليوم.