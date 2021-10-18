«الصحة»: شهادة تطعيم «كورونا» لدخول المصالح الحكومية والجامعات مسجلة على موقع الوزارة

أعلنت وزارة الصحة طرق الحصول على شهادة تطعيم كورونا للدخول إلى المصالح الحكومية خلال الفترة المقبلة، عقب إعلان مجلس الوزراء أنه لن يسمح بدخول أى شخص لا يحمل شهادة تطعيم كورونا سواء لممارسة العمل أو قضاء مصلحة بالجهة الحكومية، دون التحقق من بطاقة التطعيم الخاصة به، بالإضافة إلى منع دخول الطلاب للحرم الجامعى دون شهادة التطعيم.

وأكدت الوزارة، فى بيان، اليوم، أن المواطن عليه التقدم لاستخراج شهادة تطعيم كورونا المؤمنة «QR CODE» من أى مركز من مراكز استخراج الشهادات على مستوى الجمهورية، وهى مدونة على موقع وزارة الصحة، وفى حالة وجود خطأ فى بيانات المواطن المسجلة على الموقع مثل خطأ فى الاسم باللغة العربية أو أى حروف به أو فى تاريخ الميلاد، أو فى رقم جواز السفر المسجل على الموقع، يقوم الموظف المختص بالمركز بإرسال صورة البيانات المسجلة بالخطأ وصورة جواز السفر مع رقم الطلب (20 رقماً) على الجروب المخصص لذلك، وسيتم التعديل خلال ساعة على الأكثر دون التوجه إلى الوزارة، وهذا مسئولية مركز التطعيم، وفى حالة عدم الاستجابة يتم التوجه لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة التابع لها مركز التطعيم.

وطالبت وزيرة الصحة، هالة زايد، المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاحات كورونا، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس خلال الفترة المقبلة.

«عبدالغفار»: ذروة الموجة الرابعة نهاية الأسبوع.. و«دلتا» الأكثر انتشاراً

وكشفت تقارير رسمية لوزارة الصحة، عن مستجدات «كورونا» فى مصر، أن هناك ارتفاعاً فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات وزارة الصحة، تصل إلى 84.5%، وتوقعت الوزارة دخول مصر ذروة الموجة الرابعة نهاية الأسبوع الجارى، مطالبة المواطنين بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الجسدى، والمداومة على تنظيف اليدين، مشيرة إلى خروج 633 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 268843 حتى نهاية يوم الأحد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافى المريض من فيروس كورونا، مشيراً إلى تسجيل 871 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 44 حالة جديدة.

وذكر «مجاهد» أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر هو 318456، من ضمنهم 268843 حالة تم شفاؤها، و17970 حالة وفاة.

وتواصل الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن الفيروس، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية.

مواطنو جنوب سيناء الأعلى في الحصول على اللقاح

فى سياق متصل، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، عن تحقيق محافظة جنوب سيناء أعلى نسبة بين المحافظات فى حصول مواطنيها والقاطنين بها على لقاحات فيروس كورونا، وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان، أمس، إن المواطن فى سيناء لديه وعى كبير بأهمية الحصول على اللقاح، وحريص على التطعيم.

وأشار «رخا» إلى أن المديرية حددت 9 أماكن رئيسية للحصول على اللقاح، هى مستشفيات: أبورديس، والطور العام، وشرم الشيخ الدولى، وسانت كاترين، والمراكز الطبية فى رأس سدر، وأبوزنيمة، ونويبع، وبنك الدم.

من جانبه، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن حالات الوفاة منذ انتشار الوباء بلغت 81 حالة فقط، وهو أقل معدل على مستوى محافظات مصر، ما يؤكد زيادة حالات التعافى وقلة أعداد الإصابات.

وأضاف «فودة» أن الإصابات الجديدة إصابة واحدة فقط، ليصل إجمالى الإصابات منذ بدء انتشار الجائحة إلى 1371 إصابة، متابعاً: «إجمالى المصابين تحت الملاحظة 29 حالة فقط، وجرى سحب عينات ما يقرب من 33110 عينات، السلبى منها 19416 عينة، وبلغ الإيجابى 13694 حالة».

من جانبه، كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن سلالة دلتا هى الأكثر انتشاراً فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا، وفقاً للدراسات التى أجراها أطباء مستشفى قصر العينى، بالتعاون مع أطباء مستشفى 57357 للأورام، مشيراً إلى أنه تم إجراء تحاليل عينات المصابين بفيروس كورونا فى محافظات أسيوط وسوهاج والمنصورة والزقازيق، تنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا للفيروسات التنفسية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لـ«الوطن»، أن هناك 6 دراسات أجريت على فيروس كورونا، موضحاً أن أبرزها يتعلق بانتشار السلالات، أثبتت أن سلالة دلتا الأكثر انتشاراً بجانب السلالات القديمة، وبيانات وزارة الصحة توضح أن هناك زيادة فى أعداد الإصابات بالفيروس.

وأوضح أن هناك استعداداً على أعلى مستوى لأى سيناريوهات، وهناك اكتفاء من المستلزمات الطبية والأدوية والأكسجين بجميع المستشفيات الجامعية، خاصة المستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا.

وناشد «عبدالغفار» المواطنين ضرورة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، أبرزها تحقيق التباعد الاجتماعى، والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة الوجود خارج المنزل، واستشارة الطبيب المختص حال ظهور أى أعراض جانبية للمرض.