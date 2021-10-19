أهالي كفر الشيخ يستقبلون «بيج رامي» في مطار القاهرة: رفع راسنا

انطلق أبناء قرية «السباعية»، التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، إلى مطار القاهرة لاستقبال الكابتن ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، عقب عودته من أمريكا بعد تتويجه بطلا عالميا للعبة كمال الأجسام في بطولة «مستر أولمبياد»، التي أقيمت في أمريكا 10 أكتوبر الجاري.

وقال الدكتور عبدالله السبيعي، شقيق «بيج رامي»، إن رحلته ستصل في تمام الحادية عشر صباحا، حيث سيكون في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المهتمين بلعبة كمال الأجسام، فيما لم تستطع والدته «نجاة المغربي»، السفر لاستقباله كما حدث العام الماضي، بسبب ظرف مرضي ووفاة زوجة عم «رامي»، خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تكون زوجته في استقباله هي وأطفالها الـ3 وفقا لشقيقه.

واستيقظ ذوو بيج رامي مبكرا ليكونوا في استقباله بمطار القاهرة، حيث من المقرر أن تنظم الشركة الراعية له احتفالا في شوارع القاهرة بـ«أتوبيس مكشوف»، وفقا لشقيقه، مؤكداً أن الكابتن لن يصل كفر الشيخ، وسينتظر حتى انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيعقد في القاهرة يوم 26 أكتوبر الجاري، وبعدها سينتهي من بعض الأعمال قاصدا مسقط رأسه للاحتفال مع أهله.

عم «بيج رامي»: فخر لينا وبيحب الناس كلها

وأكد عادل السبيعي، عم بيج رامي، أنه رفع رأس مصر عاليا في أكبر محفل دولي في لعبة كمال الأجسام: «ابننا اللي رفع راسنا، وفخر لينا، وهنكون في شرف استقباله، متربي معانا وبيحب الناس كلها علشان كده ربنا أكرمه».

وتوج «بيج رامي»، بطلا للعالم في كمال الأجسام في بطولة مستر أولمبياد 2021، للعام الثاني على التوالي بعدما توج بطلا للعالم في عام 2020.