موعد وصول بيج رامي إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ.. والدته تكشف التفاصيل

يترقب المصريون وصول ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، والذي تُوج بطلاً عالميا لكمال الأجسام في بطولة مستر أولمبياد 2021 للمرة الثانية على التوالي بعد التتويج الأول العام الماضي، ومن المقرر أن يكون في استقباله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من المهتمين بلعبة كمال الأجسام في مصر، بعدما أصبح «بيج رامي» حديث العالم خلال الأيام الأخيرة الماضية.

وصول بيج رامي إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ.. حفل استقبال

وأكدت نجاة المغازي، والدة «بيج رامي»، وصول ابنها إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ خلال 10 أيام على الأكثر، حيث سيصل غدا مصر في تمام الساعة الحادية عشر صباحا إلى مطار القاهرة الدولي، وسيقيم له بعض المتهمين باللعبة احتفالا لاستقباله فور خروجه من المطار، كما سيتوجه إلى منزله بالتجمع الخامس لرؤية أطفاله والجلوس معهم بعد فترة طويلة من الغياب عنهم، ثم يباشر عددا من الأعمال خلال الأيام المقبلة، وبعدها سيصل إلى مسقط رأسه بقرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في كفر الشيخ، لاستقبال محبيه.

وصول بيج رامي إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ.. استعدادت مكثفة

واستعد أشقاء بطل العالم في كمال الأجسام لوصول بيج رامي إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ، حيث من المقرر أن يتوجه عدد منهم ووالدته الليله للمبيت بمنزله في التجمع الخامس استعدادا لاستقباله في المطار، بينما يتوجه الجزء الآخر مع محبيه وأقاربه غدا إلى المطار مباشرة.

ومن المقرر انطلاق عدد من الأتوبيسات والسيارات من قرية البطل العالمي، الواقعة على الطريق الدولي، إلى مطار القاهرة غدا لاستقباله.

وصول بيج رامي إلى مسقط رأسه بكفر الشيخ.. إلغاء الاحتفال في القرية

وكانت والدة بيج رامي أعلنت عن إلغاء أي مظاهر احتفالية عقب فوزه مباشرة، وذلك لوفاة زوجة عمه التي شاركت في تربيته وأشقائه، وفقا لتصريحها لـ«الوطن»، ومن المقرر أن يقدم بيج رامي واجب العزاء لعمه، وستبحث الأسرة كيفية الاحتفال بوصول بيج رامي الى مسقط رأسه بكفر الشيخ، خلال الأيام المقبلة .

يذكر أن عددا من أبطال رياضة كمال الأجسام سيكونون في انتظار بيج رامي بمطار القاهرة في تمام الحادية عشر صباحا للاحتفال بالإنجاز التاريخي الذي حققه مؤخراً، ومن المقرر أن تحتفل به الشركة الراعية على طريقتها الخاصة معلنة عن مفاجآت له عقب وصوله لمطار القاهرة.