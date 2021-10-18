ملفات الفساد الإداري والمالي باتحاد الكرة أمام مجلس النواب اليوم

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة محمود حسين رئيس اللجنة، وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلبات إحاطة مقدمة من بعض النواب، حول ما وصفته بالفساد المالي والإداري بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وتضمنت طلبات الإحاطة العديد من المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للاتحاد المصري لكرة القدم، أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وتتضمن طلبات الإحاطة أيضًا اتهامات لمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بإنفاق مبالغ تصل إلى نحو 5.7 مليون جنيه لأشخاص لا علاقة لهم بالاتحاد دون أن يؤدوا أعمال نظير هذه المبالغ على الإطلاق للاتحاد.

طلبات إحاطة

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة حول عدم إثبات إيرادات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، ضمن موارد الاتحاد في الموازنة السنوية الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم والتي بلغت حوالي 16,6 مليون دولار أمريكي، كما تضمنت طلبات الإحاطة طلب حول إهدار ما يقرب من مليوني جنيه بسبب إقالة حسام البدري.

وتناقش اللجنة أيضًا طلب الإحاطة بشأن عدم قيام مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم بمطالبة الاتحاد الأفريقي للإيرادات المستحقة لاتحاد الكرة والخاصة بالبطولة الأفريقية تحت سن 23 سنة حتى الآن، مما قد يضيع على الاتحاد المصري لكرة القدم هذه الأموال.

تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات

وكشف محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات كشفت عن مخالفات إهدار للمال العام باتحاد الكرة منذ عام 2016.

وأكد محمود حسين، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك 27 طلب إحاطة مقدم بمخالفات متعددة تتضمن اتهامات لمسؤولي الاتحاد بعضها تطالب بتقديم بلاغات للنيابة العامة.

وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة، إلى أن ابرز طلبات الإحاطة المقدمة تتعلق بمخالفات مالية وإهدار للمال العام وبعض طلبات الإحاطة تنتقد التصرفات الفردية من رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة المهندس أحمد مجاهد، منها قرار تولي الكابتن شوقي غريب رئاسة المنتخب الأوليمبي والذي سيبدأ مهمته بعد 20 شهرًا مما يُكلف الدولة حوالي 20 مليون جنيه.