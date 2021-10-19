جدارية وصور على السيارات في استقبال أهالي السبايعة لـ«بيج رامي»

سيارت ملاكي مزينة بصور البطل العالمي ممدوح السبيعي الشهير بــ«بيج رامي»، وجدارية تحمل صورته، زينت جدران أحد المحلات الواقعة على بعد 10 أمتار من منزله، رسمها فنان من قرية «الشهابية»، القريبة من قرية السبايعة التابعة لمركز البرلس في محافظة كفر الشيخ، مسقط رأس البطل العالمي الذي توج بطلا للعالم في بطولة «مستر أولمبياد 2021»، والذي احتفى به العالم بعد فوزه على بطل أمريكي.

«زينت عربيتي الخاصة، بصور بيج رامي، ودي أقل حاجة ممكن أقدمها لإبننا حبيبنا رامي، اللي الناس كلها بتحبه، ومبيتاخرش عن دعم الكبير والصغير، ووش الخير علينا، وصحيت بدري علشان أكون في شرف استقباله أنا وأخواته»، يقولها المهندس طارق أبو شادي، جار الكابتن بيج رامي .

ابن عم «بيج رامي»: «الكابتن متواضع ومحبوب»

في الخامسة صباحا استيقظ عادل السبيعي، ابن عم بيج رامي، ارتدى ملابسه وبدأ يهاتف أصدقائه من أجل التجمع لينطلقوا إلى القاهرة ليكونوا في شرف استقبال البطل العالمي الذي رفع اسم مصر عاليا للعام الثاني على التوالي، بعد تتويجه بطلا للعالم في لعبة كمال الأجسام: «منقدرش نتأخر، دا فخر مصر كلها، العالم كله بيتكلم عن إنجازاته، ورامي متواضع وحبوب علشان كدة الناس بتحبه وبتدعمه»، وفقا لعادل.

وانطلقت السيارات صباح اليوم إلى مطار القاهرة، لاستقبال بيج رامي، ووصل قبل قليل الى مطار القاهرة، واستقبلته الشركة المصرية للمطارات بالورود وعلم مصر.