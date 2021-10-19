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بدء استعدادات استقبال بيج رامي في مطار القاهرة

كتب:

أيمن حمزة
09:43 ص | الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
بدء استعدادات استقبال بيج رامي في مطار القاهرة

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران، في مطار جون كينيدي بنيويورك، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» العائد على متن الرحلة المقبلة من الولايات المتحدة رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالميا للمرة الثانية على التوالي، في بطولة مستر أوليمبيا 2021 لكمال الأجسام، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في هذه اللعبة.

وشهد استقبال «بيج رامي» بالمطار، وعلى متن رحلة مصر للطيران حفاوة كبيرة من الحضور، وأطقم عمل مصر للطيران.

«تورتة» تحمل صورة البطل المصري

من ناحية أخرى، قدم الركب الطائر للرحلة «طاقم الطائرة»، تورتة تحمل صور البطل المصري، ورحبوا به على الرحلة من خلال النداء الصوتي.

وزينت مقاعد الطائرة بصورة بيج رامي، على غطاء مسند الرأس، وحرص طاقم الرحلة والركاب المسافرين على التقاط الصور التذكارية، للاحتفال بالبطل العالمي على متن الطائرة، تقديرا لفوزه بالبطولة ورفعه علم مصر.

 

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