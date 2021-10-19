لماذا تكررت الهزات الأرضية في مصر خلال الفترة الأخيرة؟

أجاب الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، على الأسئلة المتداولة حول أسباب تكرار الهزات الأرضية في مصر خلال الفترة الأخيرة، موضحاً أنه أمر طبيعي، مشيرا إلى أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلزال والتابعة للمعهد تطورت بشكل كبير وهو ما يمكنها من رصد الزلازل بشكل مستمر وبدقة على مدار الساعة.

وأضاف «القاضي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكرار الهزات الأرضية في مصر خلال الفترة الأخيرة لا يوجد له مبرر لأنه يتم تسجيل ما يقرب من 2 إلى 3 زلازل في مصر يومياً، مؤكداً أن حرص المعهد على إصدار بيانات بصفة مستمرة عن الزلازل ساعد على تنبيه الناس لمتابعة الزلازل على النقيض في الأعوام السابقة، مطالبا المواطنين بضرورة إتباع جميع الإجراءات اللازمة عند حدوث الزلازل والتي تتمثل في الهدوء وعدم الهلع.

تكرار الهزات الأرضية في مصر لا علاقة له بأيام محددة

وتابع القاضي، بأنه لا توجد أي علاقة لتكرار الزلزال يوم الثلاثاء، مؤكداً أنه هناك توابع محدودة لزلزال اليوم، وتسمى بـ«هزات ارتدادية» ولكن بقوة أقل من الزلزال الرئيسي.

وفي سياق منفصل، كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن تفاصيل زلزال جزيرة كريت الذي وقع اليوم الثلاثاء الموافق 12 أكتوبر الجاري 2021، واصفاً الزلزال الذي وقع اليوم في جزيرة كريت بـ«الكبير».

وأوضح أنه حدث بقوة 6.4 ريختر وهو كبير وعمقه 25.7 كم، مؤكداً أنَّ المنطقة التي وقع بها الزلزال هي منطقة بها «نشاط زلزال»، وهو ما أثر على المناطق المجاورة مثل القاهرة والمدن الساحلية مثل محافظة الإسكندرية ومرسى مطروح.

«القاضي»: لا توجد أي تنبؤات أو توقعات بحدوث الزلازل

وعن التنبؤ بحدوث الزلازل، أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لا توجد أي تنبوءات أو توقعات بذلك، موضحاً أنَّ هناك أحزمة زلازل وهي عند حدود القارات ومناطق تصادم المحيط الهادي والهندي، مؤكّداً أنَّه غير متوقع أن تدخل مصر في أحزمة الزلازل.

وأشار إلى أن شعور سكان القاهرة والمدن الساحلية بزلزال جزيرة كريت لا يعني خطورته على المنطقة، لأن الجيزة تقع في منطقة بعيدة عن هذه المدن.