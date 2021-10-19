تحرير 29 محضرا في حملات لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمحلة

أعلن اللواء محمد عبد الوهاب السعدنى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، اليوم الثلاثاء، أن حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، أسفرت عن تحرير 29 محضرا متنوعا، منها 10 محاضر لعدم ارتداء كمامة، و7 محاضر إشغال طريق، و3 محاضر بيئة، و9 محاضر نظافة.

تطهير 15 مسجدا و41 مدرسة و5 مواقف سيارات

وأشار رئيس مدينة المحلة، في بيان صحفي، إلى تطهير وتعقيم 15 مسجدا، و41 مدرسة، و5 مواقف سيارات و2جمعية زراعية و36 شارعا، و4 مراكز شباب، و3 مقار وحدات محليه قروية، و12 ماكينة صرف ألي بالقرى، و28 من المقرات الحكومية بنطاق مركز المحلة، وذلك فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وفي سياق آخر، ضبطت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الثلاثاء، 229 كيلو دواجن ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بطنطا وكفر الزيات.

وقال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، في بيان صحفي، إن هناك حملات تفتيشية من أطباء المجازر للتفتيش على اللحوم بالإدارة البيطرية بطنطا وكفرالزيات، وتنسيقا مع إدارتى التموين ومباحث التموين إحكاما للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني.

سحب عينات لتحليل المضبوطات

وأسفرت الحملة عن ضبط 229 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الأدمي، عبارة عن 70 كيلو جرام دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، 110كيلو دواجن قطع بدون بيانات سحب عينات، و35 كيلو بورجر بدون بيانات، و14 كيلو لحوم بقري ذبح خارج المجازر، والتحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها وفحصها.