محام يستعين ببلطجية للتعدي على رئيس حي أول المحلة لوقف إزالة برج مخالف

شهدت منطقة أبو راضي التابعة لحي أول المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة قيام محامي بالاستعانة بعدد من البلطجية للاعتراض علي قيام رئيس حي أول المحلة بتنفيذ قرار إداري بإزالة طوابق برج سكني مخالف قانونيا، وهو ما أدي إلى إصابة رئيس الحي بكدمه وسحجه باليد وتم عرضه علي مستشفي المحلة العام لإعداد تقرير صحي.

محامي يستعين ببلطجية للتعدي علي رئيس الحي

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حالة تعد علي المدعو ممدوح النجار رئيس حي أول علي أيدي محامي، استعان بعدد من البلطجية سعيا لإيقاف تنفيذ قرار إزالة عدة طوابق سكنية مخالفة ببرج سكني بمنطقة أبو راضي بنطاق دائرة القسم.

تفاصيل واقعة التعدي

وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف اللواء محمد العكل حكمدار مركزي سمنود والمحلة، والعقيد أشرف المعداوي مأمور قسم شرطة أول المحلة، إلي مكان الواقعة وتم الدفع بدوريات الشرطة.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، أن أحد المحامين استعان بمجموعه من البلطجية من أجل إيقاف قرار إزالة طوابق برج سكني مخالف، وأقدموا علي التعدي علي رئيس حي أول المحلة وقوه الشرطة، برشقهم بالطوب والحجارة من أعلي العقار المخالف فضلا عن الاستعانة بمجموعة من البلطجية ومطاردتهم بمحيط الشوارع الجانبية بموقع البرج السكني المخالف.

مدير أمن الغربية يدفع بقوات الشرطة لضبط مرتكبي الواقعة

كما انتقل مدير أمن الغربية يرافقه اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية وفريق من البحث الجنائي إلي ديوان قسم شرطة أول المحلة لأحكام التواجد الشرطي وردع المخالفين قانونيا.

وأوصي مدير الأمن بسرعة ضبط المشاركين في واقعة الاعتداء علي رئيس حي أول المحلة، وعرضهم علي جهات التحقيق، وكلف إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الواقعة.

كما أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلي رئيس حي أول المحلة بإعداد مذكره رسمية إلى مدير أمن الغربية، ببلاغ رسمي بتفاصيل الواقعة، وإعداد مذكرة تفصيلية أخري إلي المستشار عماد سالم المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، تتضمن شكوي رسمية ضد المحامي وأعوانه.

والجدير بالذكر أن وفدا من أعضاء النقابة العامة بفرع المحامين التقي مدير أمن الغربية وعدد من القيادات التنفيذية، لوأد الخلاف القائم وإعلاء راية هيبة الدولة وتنفيذ الحكم الصادر بإزالة البرج السكني المخالف.