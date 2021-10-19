«البدوي»: يجب تعديل المادة الخاصة بنسبة العمال في المجالس النيابية

طالب مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بتعديل المادة الخاصة بنسبة العمال في المجالس النيابية، والتي تنص على وجود نسبة لائقة دون تحديد نسبة معينة مثل الفئات الأخرى بالعمل النيابي.

الحق في المشاركة النيابية

وأضاف البدوي في تصريحات صحفية خلال ورشة عمل نظمها مجلس الشباب المصري، بقيادة الدكتور محمد ممدوح بعنوان «دور العمال في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، أن نسبة العمال في المجالس السابقة كانت 50% مما كان يعطي للعمال فرصة في المشاركة السياسية، ويجعل صوت عمال مصر مسموعًا في المجالس النيابية على عكس الآن، فوجود طرف واحد على طاولة الحديث السياسي دون الآخر يحدث شيئا من عدم التوازن في القرارات، وأيضًا مشكلة تثقيف العمال والتي أكدت عليها الاستراتيجية.

وتساءل «البدوي» عن كيفية دعم النقابات التي جاءت ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن تمويل النقابات إذا جاء من الدولة يعد تدخلا إداريا وهو ما يرفضه الاتحاد الدولي للعمال.

ضرورة تنفيذ الاستراتيجية

وأكد «البدوي» ضرورة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاءت لترسي مبادئ عمل النقابات وتعزز من حقوق العمال ومشاركتهم السياسية الفعالة وحقهم في المشاركة في سن القوانين والتشريعات التي تخصهم وأبداء الرأي والعمل به.

وكان مجلس الشباب المصري قد نظم ورشة عمل لمناقشة بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكيفية تحقيقها على أرض الواقع وترجمتها في صالح ملف حقوق الإنسان في مصر.

حضر الورشة عماد حمدي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، وعبد المنعم الجمل، رئيس نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، وأحمد الدبيكي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، ومحسن عليوة، القيادي العمالي، وأدار الورشة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي للمرأة.