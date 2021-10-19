افتتاح خزان مياه السماكين ومحطة صرف الشيخ غريب بالإسماعيلية

افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة،، خزان رافع مياه السماكين، بمنطقة المنايف، ومحطة صرف صحي الشيخ غريب الجديدة بالقصاصين، اليوم الثلاثاء، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق المحرومة.

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن الهدف من إنشاء خزان رافع مياه السماكين، ومحطة الصرف الصحي بالشيخ غريب، هو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية ضمن خطة الدولة ودعم المشروعات التنموية في كافة القطاعات وخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، الذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطة التنمية المستدامة، مشيداً بجهود العاملين في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، وعلي رأسهم اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة.

خزان رافع مياه «السماكين» بسعة تصميمية 2000 متر مكعب

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن عملية إنشاء خزان رافع مياه «السماكين»، بمنطقة المنايف بسعة تصميمية 2000 متر مكعب، ويعمل للقضاء تماما على مشكلات ضعف مياه الشرب ووصولها للأماكن المرتفعة، منها منطقة عمارات الإسكان الاجتماعي بالسماكين، ومنطقة 6 أكتوبر، ومنطقة أبو عاسكر، وراشد سليمان، ومنطقة العالي، وعدد من المناطق المجاورة.

محطة الشيخ بطاقة تصميمية 13 ألف متر مكعب

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أن محطة وشبكات صرف صحي الشيخ غريب بمنطقة السلام التابعة لمركز ومدينة القصاصين، بطاقة تصميمية 13 ألف متر مكعب في اليوم، لتخدم منطقة الشيخ غريب، ومنطقة البغادة، بإجمالي عدد سكان 7000 نسمة، وأن الشركة قامت بتوصيل الوصلات المنزلية للمواطنين، في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي بكافة المناطق المحرومة، في إقليم محافظات القناة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد».

جاء ذلك في حضور أحمد بدران البعلي، وسامى سليم عضوا مجلس النواب، ومحمد عبد السلام مساعد رئيس مجلس ادارة الشركة، والمهندسة ريهان رسلان مدير عام التشغيل والصيانة بالشركة، والمهندس عز الدين متولي مدير عام المتابعة بالشركة، ومجدى سعيد رئيس قطاع مياه الإسماعيلية، ومحمود حسونة رئيس منطقة مياه القصاصين، ومحمد عبد المنعم رئيس مركز ومدينة أبوصوير، ومدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين، وعدد من القيادة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.