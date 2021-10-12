وظائف جديدة بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية.. تعرف عليها

أعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، عن حاجتها لشغل بعض الوظائف بمقر الشركة، ويبدأ استقبال الطلبات بعد قراءه الشروط والأوراق المطلوبة.

وظائف شركة الصرف الصحي في الإسكندرية

ومن المقرر استقبال طلبات التقديم لمدة أسبوعين فقط على موقع الشركة، وذلك للتعيين بعقود عمل وفقا لما يلى :

وظائف الهندسة :- في تخصصات (كهرباء – ميكانيكا – مدنى.

وظائف العلوم :- في تخصصات (كيمياء – كيمياء حيوي– ميكروكيمياء– ميكرو بيولوجى).

وظائف الفنيين :- (في جميع التخصصات).

وظائف عمال حرفيين :-(تشغيل وصيانة محطات رفع ومعالجة)

شروط وظائف الصرف الصحي في الإسكندرية

وذلك وفقا للشروط الآتية :

ألا يزيد السن عن 30عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف الهندسة والعلوم وقت تاريخ نشر الإعلان.

ألا يزيد السن عن 25 عاما بالنسبة للمتقدمين لشغل الوظائف الفنية والعمال وقت تاريخ نشرالإعلان.

ويشترط في المتقدم أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو معفى منها.

أن يكون المتقدم لوظيفة عامل من الحاصلين على شهادة محو الأمية أو الإبتدائية أو الأعدادية.

أن يكون المتقدم لوظيفة فني من الحاصلين على مؤهل «معهد فني صناعي أو دبلوم المدارس الفنية الصناعية»، ولديه شهادة قياس المهارة وكارنيه مزاولة المهنة.

أن يكون المتقدم لوظيفة مهندس من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس هندسة ومقيد بالنقابة.

أن يكون المتقدم لوظيفة كيميائي من الحاصلين على مؤهل بكالوريوس علوم ومقيد بالنقابة.

شروط العمل في وظائف الصرف الصحي

يشترط فى كافة المتقدمين أن يقبلوا العمل بنظام الورادي وفي الأماكن النائية.

أن يكون المتقدم من قاطني محافظة الإسكندرية بمناطق «أبوصير – الغربانيات –برج العرب – بهيج».

يلتزم جميع المتقدمين بتقديم شهادة من الجهات الرسمية تؤكد عدم تعاطي المخدرات عند قبولهم للعمل.

يجتاز الاختبارات التي تحددها الشركة «التحريري – العملي».

موقع التقديم لوظائف شركة الصرف الصحي في الإسكندرية

- تقدم الطلبات على الموقع الالكتروني للشركة www.Asdcoeg.com، لمدة ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر ولن يلتفت إلى الطلبات التي سوف تقدم بأي طريقة أخرى.

الأوراق المطلوبة لوظائف شركة الصرف الصحي في الإسكندرية

أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

أصل شهادة الخدمة العسكرية وصورة منها.

أصل شهادة المؤهل وصورة منها.

أصل كارنيه النقابة وصورة منه بالنسبة للمتقدم لوظيفة (مهندس أو كيميائي).

أصل شهادة قياس المهارة وكارنيه مزولة المهنة وصور منهم.