وزير النقل لنظرائه العرب: مهتمون بتعزيز التعاون معكم في المجالات كافة

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، في اجتماع الدورة 34 لمجلس وزراء النقل العرب، والتي انعقدت فاعلياته بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وفي كلمته خلال الاجتماع، قال وزير النقل بحسب بيان عنه: «يشرفني في مستهل كلمتي أن أنقل لكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتمنياته الطيبة بأن تكلل أعمال اجتماعنا هذا بالتوفيق والنجاح، ويسعدني أن أرحب بكم إخوة أعزاء على أرض مصر، وأن نجتمع في القاهرة تحت مظلة الجامعة العربية، وأن أنقل إليكم تقدير ومودة الشعب المصري الذي طالما اعتز بانتمائه لأمته العربية، وانتهز هذه المناسبة لأتوجه للجميع بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بذكرى المولد النبوي الشريف الذي يصادف يومنا هذا، داعيا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على امتنا العربية بالخير والمزيد من التقدم والازدهار».

وأضاف الوزير: «أود أن أعبر عن شكري للسيد وزير النقل اليمني على جهوده خلال فترة توليه رئاسة مجلس وزراء النقل العرب، وأتوجه بالتهنئة إلى زميلي وزير النقل الأردني بمناسبة توليه رئاسة المجلس متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته، ولا يفوتني ان أتوجه بالشكر الجزيل للأمين العام للجامعة العربية والأمين المساعد للشؤون الاقتصادية، على الإعداد المتميز لاجتماعنا اليوم لتحقيق النتائج المرجوة».

وأكد وزير النقل، تقديره الكبير لوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة في أعمال هذه الدورة، ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد، الذي كانت له تداعياته على حياة البشر ونواحي الحياة الاقتصادية في مختلف دول العالم، تلك التحديات التي فرضت تكاتف الجميع محليا ودوليا من أجل التغلب على تأثيراتها والتعامل مع أوضاع غير تقليدية تفتقر إلى الاستقرار واليقين، وها نحن نجتمع اليوم في هذه الظروف للعمل على تجاوز آثار هذه الازمة وتعزيز التعاون والترابط بين دولنا وشعوبنا».

مصر تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالات كافة وفي مقدمتها النقل

وأوضح الوزير، أنّ الجائحة لا زالت متفشية في كثير من مناطق العالم وخلفت آثارا اقتصادية واجتماعية كبيرة، وتفاوتت الخسائر بحسب القطاعات، وكان لقطاع النقل والسياحة النصيب الأكبر من الخسائر، ويظل النجاح رهنا بقدرتنا على التأقلم مع الأوضاع الجديدة والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات الجارية، خاصة ما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وهو أحد الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال مجلسنا الموقر، لافتا إلى أنّ مصر استطاعت بتوفيق الله وبفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري، أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث فتحت أبوابها لعودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات بما فيها السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بقطاعاته

النقل من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي

وأشار الوزير إلى أنّ النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم حاليًا، بل هو العامل الرئيسي المؤثر على النمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تعتمد القطاعات الاقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة وتوفير الشبكات والربط بينها، وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري بما يساعد على التنمية الاقتصادية، ويشجع انتقال رؤوس الأموال للاستثمار في منطقتنا العربية، كما يساهم في تيسير حركة المواطنين في التنقل فيما بين دولنا العربية للأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية .

وأضاف وزير النقل أنّه غني عن البيان الاهتمام الكبير الذي يوليه قادتنا لقطاع النقل والمواصلات باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، الأمر الذي يستوجب معه التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم فى تطوير هذا القطاع الحيوي الهام .

وتابع: «أنا على ثقة في تضافر جهودنا جميعا للنهوض بهذا القطاع باعتباره قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبما يحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزز أواصر التقارب فى عالمنا العربي».

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أنّ رؤية وزارة النقل المصرية تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفعالة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات التجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأنّه لتنفيذ هذه الرؤية تم إتباع سياسات مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير المواني البحرية وطرق الربط البري والسككي مع الدول العربية والأفريقية المجاورة ونقل الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى».

ولفت إلى تطور منظومة النقل في إطار رؤية مصر 2030 حيث جرى تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة في القطاعات شهدت بها المؤسسات الدولية، حيث تبلغ إجمالي تكلف مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) 1.6 تريليون جنيه على مستوى قطاعات النقل المختلفة البحري والنهري والبري والسككي، لافتا إلى أنّه من أهم هذه المشروعات تنفيذ أول منظومة للقطار الكهربائي السريع، ومشروع المونوريل لخدمة حركة النقل بالقاهرة الكبرى، كما نعمل حاليا على تنفيذ الخط الأول من مشروع شبكة القطار السريع، إضافة لإنشاء العديد من الطرق والمحاور الجديدة في إطار المشروع القومي للطرق، وتطوير وإنشاء عدد من المواني البحرية، وتستهدف هذه المشروعات خلق العديد من فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين جودة الحياة لملايين المصريين من خلال نظام فعال وآمن ومتطور للنقل، وتتسم هذه الوسائل بأنّها وسائل نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة تسهم في خفض معدلات التلوث البيئي والتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وجذب الركاب لاستخدام هذه الوسائل بدلا من استخدام السيارات الخاصة.

وأكد وزير النقل أنّ جمهورية مصر العربية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة في المجالات كافة، وفي مقدمتها قطاع النقل، وبالأمس القريب كانت هناك زيارة ناجحة من عبدالحميد الدبيبة رئيس وزراء ليبيا الشقيقة للقاهرة، ردا على زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري لطرابلس، وجرى التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مقدمتها النقل للعمل على تعزيز التواصل بين البلدين الشقيقين والمساهمة في اعادة تأهيل وإنشاء عدد من مشروعات البنية التحتية من قبل الشركات المصرية.

ولفت إلى أنّ الزيارات المتبادلة جرت على أعلى مستوى بين مصر والسودان الشقيق، وأسفرت كذلك على الاتفاق لوضع خطة عاجلة لرفع كفاءة الرصيف الحالي لميناء وادي حلفا لرفع كفاءة هيئة وادي النيل، ومشروع الربط السككي الذي انتقل من مرحلة الدراسات إلى مرحلة التنفيذ لما يعود بالنفع على البلدين من خلال زيادة حركة نقل الركاب والبضائع، وهناك تعاون وثيق مع الأشقاء في الأردن والعراق في إطار آلية التعاون الثلاثي في عدد من المشروعات، حيث أسهم تبادل الزيارات على مستوى القيادات السياسية والوزراء والمختصين في إعطاء قطاع النقل وبنيته التحتية دفعة قوية.

وأوضح التعاون الذي يشهده قطاع النقل مع الشقيقة المملكة العربية السعودية، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونتطلع للعمل على تعزيز الربط مع أشقائنا في دول المغرب العربي من خلال دراسة إحياء مشاريع الربط بين دول شمال أفريقيا في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز التعاون الإقليمي وتسهيل حركة التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال إنّ ما نفذته مصر من مشروعات استراتيجية كبرى في مجالات النقل المختلفة في السنوات الأخيرة، ساهم في تراكم الخبرات لدى بيوت الخبرة والشركات المصرية بالتعاون مع أكبر الشركاء العالميين، ونحن على أم الاستعداد لنقل هذه التجارب الناجحة لدولنا العربية الشقيقة في إطار سعينا جميعا لتطوير قطاع النقل لما يحظى به من أولوية في برامج التنمية الشاملة في بلادنا.

وأوضح الوزير أنّ الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تندرج في مجملها في إطار جهودنا لتعزيز علاقات التعاون بين بلداننا في مجالات النقل المختلفة، والتي تتسق مع توجهاتنا في السعي لإزالة العوائق التي تحول دون ذلك، والعمل على تقليص تكلفة النقل وعامل الوقت وبما يعزز القدرة التنافسية للصادرات العربية، وأنّ المكتب التنفيذي لمجلسكم الموقر اجتمع بالأمس وأقر جدول أعمال اجتماع المجلس الوزاري فى دورته الحالية حيث يتضمن العديد من الموضوعات والتي قامت الأمانة العامة بجامعة الدول العربية والأمانة الفنية للمجلس بجهد مشكور في إعدادها، معربا عن اعتزازه وسعادته بالمشاركة في هذا الجمع المتميز وباللقاء الأخوي الذى يجمع الادة وزراء النقل والمواصلات العرب ورؤساء وأعضاء الوفود، متمنيا لأعمالنا كل التوفيق والنجاح.