وزير النقل يتابع أعمال تطوير ميناء السخنة وموانئ البحر الأحمر

اجتمع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الثلاثاء، مع كل رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومدير مشروع ميناء السخنة، وبحضور قيادات وزارة النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقًا لأحدث النظم العالمية.

خطوط سكك حديد تربط ميناء السخنة بمرسى مطروح

وتابع وزير النقل، خلال الاجتماع أهم المشروعات الجاري تنفيذها بميناء السخنة حيث يتم إنشاء عدد 4 أحواض وأرصفة جديدة بطول 12 كيلومترا وعمق 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10 كيلو متر متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ مرسى مطروح، لتستخدم في نقل البضائع، خصوصا الحاويات على هذا الخط إلى كافة أنحاء الجمهورية وإلى ميناء الإسكندرية على البحر المتوسط.

كما تم الانتهاء من الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريبًا ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، وتوفير شبكات نقل متعدد الوسائط وخاصة مع مواكبة المخطط العام للطرق والسكك الحديدية بالميناء للتوسعات المستقبلية الجاري تنفيذها وحيث بلغت نسبة تنفيذ الحفر الجاف للأحواض 70% وأعمال السكة الحديد 15 % والأرصفة 8% وحاجز الأمواج 70%.

أكبر ميناء بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة

وأكد وزير النقل، على ضرورة أن تتم كل الأعمال وفقًا لمعايير الجودة العالية والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، وأن يتم العمل في كل أعمال التطوير «أحواض، وطرق، وسكة حديد، وحاجز أمواج وغيرها» في وقت واحد؛ لسرعة الإنجاز.

وأضاف وزير النقل، أن كل أعمال التطوير تتم بواسطة كبريات شركات المقاولات المصرية الوطنية المتخصصة، وأنه تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناء محوري بالبحر الأحمر يخدم حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.

تطوير ميناء البحر الأحمر لاستقبال بضائع من 1.5 مليون طن لـ7 مليون طن سنويا

وتابع الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بهيئة ميناء البحر الأحمر مثل مشروعات رفع كفاءة ميناء سفاجا، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 65 م طولي وغاطس 10 م، كما تم متابعة الخطوات التنفيذية لإنشاء المحطة متعددة الأغراض رقم 2 جنوب ميناء سفاجا التي ستقام على مساحة 860 ألف م2 تقريبا، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1000 متر طولي بغاطس 17 متر، حيث ستساهم المحطة في استقبال سفن البضائع العامة والحاويات بطاقة نصف مليون حاوية سنويا تصل إلى 3 مليون حاوية، وكذلك استقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 مليون طن سنويا.

وأكد الوزير، أن أهمية المحطة تنبع من أن ميناء سفاجا البحري يعتبر أهم ميناء للقارة الأفريقية على الساحل الغربي للبحر الأحمر، بالإضافة إلى أن ميناء سفاجا البحري والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي يقع بالطريق البحري لمبادرة الحزم والطريق التي تمتد من بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي.

تطوير ميناء نويبع وبورتوفيق والغردقة

كما تابع الوزيرة أعمال رفع كفاءة ميناء نويبع التي تتضمن استكمال أعمال رفع كفاءة الأرصفة البحرية والساحات الخلفية ورفع كفاءة المباني والبنية التحتية وتوريد محرقة صحية وإنشاء سور حول منطقة المحطة المتعدد بنويبع، بالإضافة إلى مشروعات ميناء السويس التي تشتمل على إنشاء شبكة حريق بميناء بورتوفيق والمبني الإداري بالسويس.

كما استعراض وزير النقل، رفع كفاءة ميناء الغردقة وتشمل استكمال أعمال أنشاء مبني إداري خدمي واستثماري أمام ميناء الغردقة على مساحة 575م2.