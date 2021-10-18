وزير النقل يبحث مع وزير الدولة البريطاني سبل التعاون في مجال النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل، وذلك للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة، وحضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريس بايلي وقيادات وزارة النقل المصرية.

وأشاد وزير النقل، بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاع النقل، معبرًا عن سعادته باستقبال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل المصرية.

تعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية

وأكد وزير النقل، عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، ودعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر.

وأعرب الوزير، عن تقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر (غرب النيل) والذي يتم تنفيذه مع تحالف شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب)، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري.

بحث توريد 100 ألف طن لصالح السكة الحديد

وتم التباحث خلال اللقاء، حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الإدارة والأشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الإنفاق، وتم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100 ألف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشار وزير النقل، إلى أن مصر تنفذ عدد كبير من مشروعات الجرالكهربائي والمترو والسكك الحديدية والتي تحتاج إلى التعاون في هذا المجال وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث إمكانية التعاون في هذا المجال، وفقًا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة.

تطلع الجانب البريطاني بالمزيد من التعاون مع مصر

وأعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع.

وأكد وزير الدولة البريطاني، على تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصري، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل، لافتًا إلى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه.