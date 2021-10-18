«الوزير» يترأس اجتماع الدورة 67 لمجلس وزراء النقل العرب

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اجتماع الدورة رقم (67) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، والتي عُقدت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وعبر «الوزير» عن تقديره الكبير لـوزراء النقل العرب ورؤساء وأعضاء الوفود على المشاركة فى أعمال هذه الدورة عن بعد، ومناقشة الموضوعات والقضايا المعروضة في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضها خطر فيروس كورونا المستجد الذي كانت له تداعياته على حياة البشر وكل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلك التحديات التى فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها.

تعزيز التعاون بين الشعوب العربية لتخفيف آثار كورونا

وأضاف «نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لارادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم، في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا».

وأشار وزير النقل إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه القادة لقطاع النقل والمواصلات، باعتباره مقياساً لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع، ما يستوجب التطوير المستمر والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات العملية التي تساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي .

وذكر أن هذا القطاع يعد قاطرة التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق المصالح المشتركة لشعوبنا ويسهل الترابط ويعزيز أواصر التقارب فى عالمنا العربي، مؤكداً حرص مصر على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البيني وتذليل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف.