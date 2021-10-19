من هو المذيع الأمريكي الذي دعاه بيج رامي لزيارة مصر؟

بعد فوز ممدوح السبيعي «بيج رامي» بلقب مستر أوليمبيا للمرة الثانية على التوالي دعا السبيعي، الحاضرين بالمؤتمر الصحفي لزيارة مصر، وعبر المذيع الأمريكي بوب شيكريلو لـ«بيج رامي» عن رغبته في زيارة مصر ولقاء الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، وأكد بيج رامي أنه يرحب به وأنه سيكون ضيفه، هو وكل من يريد زيارة مصر لأنها الأجمل في العالم.

ونستعرض في التقرير أهم المعلومات عن المذيع الأمريكي بوب شيكريلو

- ولد بوب شيكريلو في الأول من ديسمبر عام 1965.

- هو لاعب كمال أجسام مشهور، يعيش في مدينة نيويورك.

- شارك في أول مسابقة لكمال الأجسام في عام 1981، حيث احتل المرتبة الرابعة في فئة المراهقين.

- أول مشاركة له في مسابقة تتبع اللجنة الوطنية للياقة البدنية في عام 1987، حيث فاز في فئة الوزن الثقيل.

- أول مشاركة له في مسابقة تتبع الاتحاد الدولي لكمال الأجسام هي كانت بطولة أمريكا الشمالية، حيث احتل المركز الرابع.

- أول مشاركة له في مسابقة «ليلة الأبطال» التابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام في عام 2001، حيث احتل المركز الحادي عشر.

- أول مشاركة له في مسابقة مستر أوليمبيا للمرة الأولى في عام 2002، حيث احتل المرتبة 17.

- عمل كمقدم برامج مشارك للبرنامج الإذاعي والبودكاست الأسبوعي «كمال الأجسام للمحترفين» مع دان سولومون جدير مسابقة مستر أوليمبيا

- تأهل إلى مسابقة مستر أولمبيا 2006 بفوزه ببطولة الماسترز لعام 2006 في نيويورك لكنه اختار عدم المشاركة وبدلاً من ذلك عمل كمقدم برامج ومدير لمسابقات أولمبيا المختلفة.

- حصل على لقب بطل الولايات المتحدة الأمريكية في كمال الأجسام عام 2000، وتقاعد من المنافسة، بعد فوزه ببطولة الماسترز، للتركيز على أعمال متعلقة بلعبة كمال الأجسام وصناعة اللياقة البدنية.

- كتب عن بوب شيكريلو في العديد من مقالات اللياقة البدنية والمجلات، بالإضافة إلى ظهوره على غلاف مجلة فليكس.

- شارك في العديد من المسرحيات التليفزيونية والأعمال الفنية الأمريكية الأخرى مثل أفلام «أحبك» في عام 2009 و«شياطين خلف الباب» عام 2002.