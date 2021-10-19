مصدر بـ«التعليم» يكشف حقيقة إضافة مسيرة «بيج رامي» في المناهج الدراسية

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حقيقة إضافة مسيرة بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي»، والمتوج بلقب مستر أولمبيا، للعام الثاني على التوالي، في المناهج الدراسية، قائلا: «يتم تأليف الكتب عبر شهور ومن ثم طباعتها، ولم تشمل المناهج الدراسية للعام الدراسي الجاري مسيرة بيج رامي»

مصدر بـ«التعليم»: إضافة مسيرة «بيج رامي» بالمناهج أمر وارد

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من الوارد إضافة مسيرة «بيج رامي»، في المناهج الدراسية في الأعوام المقبلة، مؤكدًا أن بطل كمال الأجسام أصبح شخصية ملهمة لجميع التلاميذ بمختلف المراحل التعليمية».

وأوضح أن وزارة التعليم لديها معايير لوضع وتلقيح وتطوير المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، وهي عملية طويلة ودقيقة جدا ويتم تطويرها كل فترة، لافتًا إلى أنه تم إضافة تدريس مسيرة اللاعب المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، في مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

«التعليم»: نسعى إلى إضافة الشخصيات الملهمة في المناهج

وأشار إلى أن «بيج رامي»، أصبح من اللاعبين المشهورين عالميا في لاعبة كمال الأجسام، مؤكدا أن الوزارة دائما تسعى إلى إضافة الشخصيات الرياضية البارزة في المناهج، حتى تكون قدوة حسنة لجميع التلاميذ بمختلف مراحل التعليم، وذلك عقب حصوله على المركز الأول عالميًا للمرة الثانية على التوالي في بطولة مستر أولمبيا 2021 لكمال الأجسام، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم للاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

استعدادات لاستقبال بيج رامي في مطار القاهرة

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولي، قد استعدت بالتنسيق بين شركة ميناء القاهرة برئاسة المحاسب مجدي إسحاق، والإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولي؛ لاستقبال بيج رامي بطل كمال الأجسام، المتوج بلقب مستر أولمبيا، المقرر وصوله في الحادية عشرة صباح اليوم الثلاثاء، قادما من نيويورك على متن طائرة مصر للطيران.

وقررت سلطات مطار القاهرة الدولي استقبال البطل العالمي المصري عبر صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، إذ شكلت شركة ميناء القاهرة الجوي فريق عمل من العلاقات العامة، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة؛ لاستقبال البطل المصري فور وصوله من نيويورك.