اجتماع مع مسئولي الصحة والتعليم في أسيوط لمناقشة تداعيات الجائحة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، ومحمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لمناقشة الموقف الصحي العام وأخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتكثيف أعمال تطعيم العاملين بالتربية والتعليم والقطاع الحكومي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

ووجه المحافظ إلى بتكثيف حملات التطعيم ضد فيروس كورونا وتوسيع دائرة التطعيم لتشمل كافة المواطنين المصرح لهم بالتطعيم عن طريق فرق ثابتة ومتنقلة واستكمال حملات استهداف العاملين بالقطاع التعليمي وجميع المنشآت التعليمية فضلاً عن استكمال جهود وحملات تطعيم العاملين بالجهات الحكومية ودواوين العموم والوحدات المحلية والمديريات الخدمية بإعتبارها خطوة هامة في التصدي لهذا الوباء.

كما كلف محافظ أسيوط وكيل وزارة التربية والتعليم بضرورة تشكيل لجان متابعة مستمرة ورصد لسير العمل بجميع المدارس والإدارات التعليمية ورصد أية حالات إصابة بفيروس كورونا والتعامل الفوري معها وفقًا للاجراءات التزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات معلنًا عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وخاصة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه.

محافظ أسيوط يتابع مع مسئولي جهاز التعمير نسب تنفيذ مشروعات تطوير الريف

واجتمع محافظ أسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة مع مسئولي جهاز التعمير ضمن اجتماعاته الدورية لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة لتطوير 1500 قرية في 52 مركزًا إداريًا على مستوى الجمهورية نصيب أسيوط منها 7 مراكز بواقع 149 قري و894 تابعا ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

إزالة 25 تعديا على أملاك الدولة والمجاري المائية

وعلى الصعيد الميداني، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة وأراضي نهر النيل بقرى مركز صدفا ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات وخاصة على المجارى المائية ونهر النيل وفرض هيبة الدولة على أراضيها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

رئيس جامعة أسيوط يترأس إجتماع مجلس مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية

وفي سياق آخر، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على مساعى إدارة الجامعة لخلق أجندة تعاون مشترك بين كافة الجهات التنفيذية والمؤسسات والوزارات والهيئات المختلفة وذوى الخبرات الأكاديمية والعلمية فى كافة الأنشطة التنموية والتي تخدم المجتمع وتلبى احتياجاته وتسهم فى وضع أسس لحل المشكلات المختلفة التى تواجهه، مؤكدا دعم إدارة الجامعة لكافة الرؤى والأفكار التى تتضمن حلولا واقعية لمشكلات المجتمع وهو الأمر الذى يتم بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في دراسة تلك الرؤى والبدء في تطبيقها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، اليوم، وأشاد رئيس الجامعة بالجهد المبذول من أعضاء مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية وعملهم الدؤوب خلال الفترة السابقة لرصد عدد من المشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع الأسيوطي بوجه عام والجامعة بوجه خاص، مؤكدا متابعته لكافة الأنشطة التي يقوم بها المركز ومن المقرر لها أن تكون نواة للقضاء على المشكلات المجتمعية والبدء فى مرحلة جديدة من مراحل التقدم والتنمية الشاملة.