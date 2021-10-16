محافظ أسيوط: إزالة 76 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ان إجمالي الإزالات التي تم تنفيذها منذ انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ18 للإزالات وحتى الآن، بلغ 76 حالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإجمالي مساحة 6530 متراً مربعاً مباني، و116 فداناً و5 قراريط و4 أسهم زراعة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللجنة العليا لاسترداد الأراضي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وشدد محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية وتنفيذ الإزالة والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، على أن يتم تقديم تقارير يومية حول النتائج التي يتم تحقيقها، خاصةً مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ18 للإزالات، واستمرارها حتى 29 أكتوبر الجاري.

استمرار الحملات والتصدي للتعديات بكل حسم

وأضاف محافظ أسيوط أن حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والتعديات على نهر النيل، ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيراً إلى التصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون، للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة كافة التعديات، وخاصةً على المجاري المائية ونهر النيل، وفرض هيبة الدولة على أراضيها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون استثناء، وتحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقاً لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية.

إزالة 8 حالات تعديات ومخالفات بناء بمركزي القوصية والفتح

واشار محافظ أسيوط، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إلى أن الحملات المستمرة بقرى ومراكز المحافظة تمكنت من إزالة 8 حالات تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بمركزي القوصية والفتح، تحت إشراف هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، وعبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح، وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسؤولي الإزالات وأملاك الدولة والإدارة الهندسية والزراعة والمتابعة الميدانية، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن ومراكز الشرطة، حيث تم تنفيذ إزالة حالات تعديات بإقامة أسوار بالطوب على الأراضي الزراعية بحوض «الجنينة»، وحوض «الشيخ نجيب» بالقوصية، وإزالة أعمدة الدور الثاني بأحد المنازل بحوض «أبو فالح»، كما تم استهداف إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة «الهدار» بدائرة مركز الفتح.

وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن، أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.