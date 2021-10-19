مدبولي عن طرح «إي فاينانس»: الأضخم في تاريخ البورصة المصرية

وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نجاح طرح شركة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» في البورصة المصرية، بأنّه «الأضخم في تاريخ البورصة المصرية».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنّ الطرح أسهم في دخول استثمارات أجنبية للسوق المصرية، فضلا عن الاستثمارات المحلية التي اكتتبت فيه.

الإقبال على شراء أسهم شركة «إي فاينانس»

وأشار مدبولي، إلى أهمية استكمال خطة الطروحات التي أعدتها الدولة، حيث عكس الإقبال على شراء أسهم شركة «إي فاينانس» التي جرى طرحها، ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، مؤكدا أنّه ستتم متابعة تنفيذ خطة الطرح.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ المستثمرين انتهوا من تغطية طرح أسهم شركة «إي فاينانس»، وبينهم مستثمرون أجانب كبار، بعضهم يستثمر في مصر لأول مرة، مشيرة إلى أنّ إجمالي كميات أوامر الشراء فاقت 61 مرة الأسهم المطروحة.