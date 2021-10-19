مدبولي يوجه بمنع دخول غير الطعمين بلقاح كورونا المنشآت الحكومية

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بأهمية متابعة تنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، ومنها منع الدخول للمنشآت الحكومية دون تلقي اللقاحات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات.

اللقاح شرط الدخول للمنشآت الحكومية بداية من مطلع سبتمبر

وتطرق «مدبولي»، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، إلى أبرز قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، التي انعقدت خلال الأسبوع الجاري، والتي تضمنت عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة "سلبي"، وكذا عدم السماح، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتضمنت جهود وزارة الصحة توفير مراكز للتطعيم المباشر للمواطنين في التجمعات الكبيرة مثل المساجد أيام الجمعة، والكنائس أيام الأحد، بالإضافة إلى دور المحاكم، ووحدات المرور، ومكاتب الشهر العقاري، وكذلك محطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف الأوتوبيسات والميكروباصات الكبرى بالمحافظات وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.