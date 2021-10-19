قاضيات مجلس الدولة يؤدين اليمين القانونية لأول مرة

انتهت القاضيات المعينات في مجلس الدولة من حلف اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، في حضور رئيس مجلس الدولة والأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري المجلس.

أهالي القاضيات يطلقن الزغاريد احتفالاً ببناتهن

وشهد قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، حلف اليمين القانونية للمندوبات المساعدات دفعة 2016، وشهد مكان الانعقاد حضور مكثف للأهالي، وهي المرة الأولى التي يسمح للأهالي بحضور حلف اليمين القانونية، وانطلقت الزغاريد مع بدء الاحتفال بمراسم حلف اليمين.

صور تذكارية للقاضيات مع رئيس مجلس الدولة

وحرص رئيس المجلس على التقاط صورة تذكارية مع المندوبات المساعدات دفعة 2016، بقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، أثناء مراسم حلف اليمين القانونية

وسبق وأن أعلنت إدارة المجلس، مواعيد أداء اليمين القانونية لدفعتي 2016، 2017 المعينات بالقرارين الجمهوريين رقمي 227، 228 لسنة 2021.

كما شهد المجلس تشديدات أمنية لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومدى التزام الحضور بها حرصا على سلامتهم وتجنبًا للإصابة بفيروس كورونا.

ضوابط واجراءات احترازية لحضور الحفل

ووضع المجلس ضوابط أبرزها خلال حلف اليمين، أبرزها الحضور بالزي الرسمي بلون داكن في تمام التاسعة صباحا لمقر مجلس الدولة بالدقي، ويتعين على الذين يعملون في أي جهة تحديد موقفهم النهائي منها قبل حلف اليمين ولا يجوز حضور أى مرافق إلا بموافقة مكتوبة مسبقة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.