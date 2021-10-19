التفاصيل الكاملة لحلف يمين القاضيات الجدد في مجلس الدولة

شهد مجلس الدولة صباح اليوم الثلاثاء، بحضور المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، أداء حلف اليمين الدستورية للقاضيات الجديدات في مجلس الدولة، بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين 98 قاضية في مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ مصر، حيث تضمن القرار تعيين 48 قاضية على درجة مستشار مساعد ب و50 قاضية على درجة نائب، وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، ووجه النيابة العامة ومجلس الدولة بالاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة.

وقد حدد مجلس الدولة عدة شروط وضوابط لنقل العضوات من النيابة الإدارية أو قضايا الدولة إلى مجلس الدولة، ويرصد التقرير التالي أبرز الشروط:

شروط تعيين القاضيات في مجلس الدولة

1- ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن جيد جدًا ويفضل من لها ترتيب على دفعتها.

2- أن تشغل المتقدمة علي وظيفة وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين بوظيفة نائب بمجلس الدولة، ووظيفة رئيس نيابة إدارية من الفئة ب أو وظيفة مستشار مساعد من الفئة بهيئة قضايا الدولة بالنسبة للتعيين في وظيفة مستشار مساعد ب بمجلس الدولة.

3- الحصول على دبلومين للدراسات العُليا، أحدهما في العلوم الإدارية أو القانون العام، خلو ملف خدمة العضو من أي جزاءات أو ملاحظات.

4- اجتياز المُقابلة الشخصية أمام اللجنة المُختصة بمجلس الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهو القرار الأول من نوعه الذي يتضمن تعيين قاضيات نساء بمجلس الدولة، وقد نجحت مصر خلال السنوات الأخيرة في تعيين المرأة المصرية بالعديد من المناصب القيادية والتي لم تتمكن من توليها خلال السنوات الماضية.