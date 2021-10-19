شروط حجز تذاكر مباريات الدوري المصري.. 2000 مشجع في الماتش

ينطلق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2021-2022 في 25 أكتوبر الجاري، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة طرح تذاكر المباريات، إذ تصدرت «شروط حجز تذاكر مباريات الدوري المصري» محركات البحث، بعد إعلان شركة «تذكرتي» مع رابطة الأندية المحترفة، عودة الجماهير للمدرجات في الدوري المصري، عن طريق بطاقة المشجع Fan Id.

شروط حجز تذاكر مباريات الدوري المصري وفقا لشركة «تذكرتي»

- الحصول على جرعتي لقاح كورونا شرطًا أساسيًا لدخول مباريات الدوري المصري.

- نظام حجز المباريات يكون بأسبقية الحجز على الموقع الإلكتروني «تذكرتي»، إذ سيُسمح بحضور 2000 مشجع في كل مباراة، بواقع ألف مشجع لكل فريق.

- لن يتم السماح لأي مشجع بالدخول للمدرج إلا عن طريق الـFan Id.

ويشترط للحصول على بطاقة تذكرتي Fan Id الآتي:

- أن يكون عمرك أكبر من 16 عامًا.

- يجب إرفاق صورة شخصية بخلفية بيضاء عند التسجيل.

- يجب أن يكون لديك بطاقة رقم قومي سارية.

- يجب أن يكون لديك هاتف محمول.

- إذا كان لديك بالفعل بطاقة المشجع الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، يمكنك استخدامها لحضور المباريات، ولكن سيتم تغيير شكله لإثبات تلقي اللقاح، كما أن الحساب الخاص بك لا يزال ساريًا ويمكنك استخدام رقم المشجع الخاص بك وكلمة المرور لتسجيل الدخول وحجز التذاكر.

ويمكن لجماهير الكرة المصرية الدخول عبر رابط موقع تذكرتي لحجز تذاكر المباريات الدوري المصري من هنـــــــــــــا.

وفي حالة رفض الطلب لسبب أو لآخر، يتم إرسال رقم الطلب حتى يمكنك تعديل الطلب وإعادة إرساله، وفي حالة رفض الطلب ثلاث مرات، سيتم حظر رقمك القومي أو رقم جواز السفر.

وعند دخول المشجع على النظام باستخدام بطاقة المشجع وكلمة المرور يمكنه الدخول لاختيار المباريات التي يرغب الحجز بها ويختار الدرجة التي يود الجلوس بها، ومكان جلوسه للتشجيع، ويتيح النظام الدفع باستخدام عدة وسائل تظهر للمشجع ويتم الدفع إلكترونيًا.

وأشار موقع «تذكرتي» إلى أنّ كل فرد من أفراد العائلة يزيد عمره عن 16 عامًا يجب أن يقوم بتسجيل طلب للحصول على بطاقة تذكرتي الخاصة به، وبعد الموافقة على طلبه وحصوله على رقم حساب تذكرتي الخاص به، يمكنك حجز تذكرة له، أما من تتراوح أعمارهم بين 3 و16 عامًا، فيمكنك إضافتهم كمرافقين في الحساب الخاص بك، ويمكنك حجز تذاكر لهم.