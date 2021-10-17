«تذكرتي» تكشف شروط عودة الجماهير للمدرجات.. أبرزها الحصول على اللقاح

كشف أحمد عبادة، مدير العمليات بشركة «تذكرتي»، اليوم، تفاصيل شراء التذاكر بعد إقرار رابطة الأندية دخول الجماهير بواقع 2000 مشجع، فذكر أنه وفقًا لقرار حضور المشجعين للمباريات، يتم الحجز عبر «تذكرتي دوت كوم» والمسجلين في الفعاليات السابقة ليسوا بحاجة للتسجيل مجدداً، مشيرا إلى أنه لابد من الحصول على جرعتي لقاح كورونا لدخول المباريات.

تغيير شكل الـ«ID»

وأضاف مدير العمليات بشركة «تذكرتي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»، أن إجراء إثبات حصول المشجع على اللقاح سيعلن خلال أيام عبر الصفحة الرسمية للشركة، مشيرا إلى أن الـ«ID» الجديد يتم تغيير شكله لإثبات تلقي اللقاح.

أسعار تذاكر المباريات

ونفى أسعار التذاكر المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حالياً، إذ أن كافة التفاصيل الخاصة بأسعار التذاكر وأماكن تسملها وشروط الدخول يعلن عنها خلال أيام وكل ما يتداول حالياً بخصوص الأسعار ليس دقيقاً، مشيرا إلى أنه يجري الآن التنسيق مع رابطة الأندية لتحديد الأسعار وأماكن الحصول على التذاكر.

وبشأن حصة كل فريق من المشجعين، وكيفية التحقق من تسجيل المشجع، قال: «الناس تدخل تسجل عادي والحضور بأسبقية الحجز يتم طرح الألف تذكرة لكل نادٍ، والناس تسجل وتشتري والحضور بأسبقية الحجز، الناس تجز على السيستم التذكرة للفريق اللي عاوزه تشجعه».