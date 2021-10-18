السيسي: النبي محمد القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والشعوب العربية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، قائلًا: «أتقدم بخالص التهنئة للشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول ذكرى مولد نبينا الأمين، الذي كان مولده نقطة تحول في تاريخ البشرية».

الرسول تحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر

وأضاف الرئيس السيسي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «سلام الله على النبي محمد، القدوة والمثل والنموذج الصالح للقائد، الذي حمل رسالة السماء وتحمل المسؤولية بشجاعة وواجه المحن بالعزيمة والإرادة والصبر».

أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية

وتابع رئيس الجمهورية: «إنني أدعو الله في هذه المناسبة المباركة بأن يحفظ مصر وشعوبنا العربية والإسلامية من كل سوء وشر، كل عام وأنتم بخير».

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي نظمته وزارة الأوقاف، وحضره الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وكبار رجال الدولة.

كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة خلال الاحتفالية، جاء فيها: «نحتفل اليوم معا بذكرى مولد أشرف الخلق وسيد المرسلين، الرحمة التي أرسلها رب العزة للعالمين، الشاهد والمبشر والنذير والداعي إلى الله والسراج المنير، إنه الحبيب المصطفى والرسول المجتبى سيدنا محمد ــ صلى الله عليه وسلم ــ الذي بعثه الله جل وعلا، ليغيّر وجه الدنيا بأسرها وليخرج الأمة من الظلمات إلى النور، وينشر أسمى القيم الإنسانية في شتى بقاع الأرض، وليدعو إلى العدل والخير والمحبة والسلام».

وتابع الرئيس السيسي: «بمناسبة هذه الذكرى العطرة، أتوجه بالتهنئة لشعب مصر الكريم ولكل الشعوب العربية والإسلامية، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى العطرة علينا وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات».