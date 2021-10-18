لميس الحديدي: علينا التحلي بخُلق النبي محمد في ذكرى المولد النبوي

هنأت الإعلامية لميس الحديدي، المصريين بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، قائلة: «غداً يحل المولد النبوي الشريف ونتذكر في هذه المناسبة دوما التحلي بخلق الرسول الكريم وسيرته العطرة».

تهنئة رئيس الجمهورية

وأشارت، الحديدي، خلال حلقة اليوم من برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «on»، إلى أن الرئيس السيسي حرص على أن يهنئ المصريين بهذه الذكرى العطرة، مؤكدًا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تحمل المسؤولية بشجاعة.

تهنئة قرينة الرئيس

وتابعت: «السيدة انتصار السيسي أيضا هنأت المصريين بهذه المناسبة العطرة حيث ذكرت أن النبي الذي ضرب أروع المثل في سمو الخلق واللسان الصادق والإنسانية الرفيعة، وأدعو الله في هذه الذكرى العطرة الطيبة أن يحمي مصر وشعبها، وأن يعيد هذه الليلة المباركة بالخير واليمن والبركات على جميع الشعوب العربية والإسلامية».

تصاعد القلق في أوروبا بسبب الذئاب المنفردة

من ناحية أخرى، تطرقت الحديدي، إلى عودة ظاهرة «الذئاب المنفردة» في أوروبا، موضحةً أن القلق يتصاعد على الصعيد الأوروبي، حيث قتل النائب ديفيد إميس، يوم الجمعة، متأثرًا بجراحه، بعد أن تعرض للطعن مرات عدة، خلال حضوره تجمّعا في دائرته الانتخابية في جنوب شرق إنجلترا.

وأشارت إلى أن هذه الظاهرة تعني أن العمليات الإرهابية المدارة لا تكون تحت عباءة تنظيم معين وإنما تكون عمليات يقوم أشخاص إرهابيون بصفتهم، خاصة عقب الفتح الاقتصادي الذي شهدته أوروبا بعد الحجر الصحي بسبب ظروف جائحة كورونا.