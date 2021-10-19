رئيس شبكة حقوق الإنسان يشيد بدور مصر الإقليمي: يدعم أمن واستقرار المنطقة

أشاد محمود بسيوني رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، بدور مصر في الملفات الإقليمية مؤكدًا أن الدولة المصرية تلعب دورًا هاما في دعم الاستقرار والأمن بالدول المحيطة، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية المصرية في التعامل مع ملفات الخارج دبلوماسية نشطة وذكية جدا تتعامل مع كل محاور العلاقات الدولية بفهم عميق جدًا يوضح المبدأ المصري في الشراكة مع جميع الدول لأجل المصالح و المكتسبات المشتركة.

مصر ترفض التدخل في شئون الآخرين

وأضاف بسيوني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر حريصة طوال الوقت على عدم التدخل في شئون الآخرين إلا إذا طلبت الدولة نفسها الدعم المصري على سبيل المثال الدعم المصري اللبناني، لاسيما أن لبنان دولة عربية شقيقة وطلب دعم مصر وتعاملت الدولة المصرية مع الأزمة اللبنانية منذ اليوم الأول من اندلاعها لنجد مصر حاضرة وبقوة في المشهد اللبناني.

القمة الثلاثية في نسختها التاسعة

وتابع بسيوني، أن القمة الثلاثية في أثينا في نسختها التاسعة تحمل شراكة أفريقية أوروبية و بحر أوسطية تحاول أن تصنع الأمان للمنطقة وتكامل اقتصادي يربط بين مصر واليونان وقبرص، وهذا يفسر الانفتاح على الدولة المصرية والتعاون المشترك بين للثلاث دول عزز من ظهور منظمة غاز المتوسط ومقرها القاهرة وهي منظمة ذات صفة دولية تتعامل مع قضايا الغاز وقضايا المنطقة بطريقة بها كثير من الفهم لمتغيرات أسواق الغاز.

وأشار بسيوني، إلى التحالف الثلاثي بين الثلاث دول نتج عنه دعم كبير في الأزمات خاصة أزمة كورونا، والتي قدمت فيها مصر الدعم إلى اليونان ونجح التحالف في الوصول إلى بر الأمان، وكذلك التعاون الاقتصادي الذي اتجهت مصر من اليوم الأول إلى تحقيقه.

خطوات مصر في ملف العلاقات الخارجية

وأكد بسيوني، أن مصر تسير بخطى ثابتة في ملفاتها الخارجية وتديرها بحكمة ودبلوماسية يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه، وتتعامل مع كل الأزمات بطريقة واعية مثل دور مصر في أزمة حرائق الغابات باليونان، مما يعزز التوجه المصري نحو قضايا المناخ والبيئة والاهتمام بها كمحور هام من محاور حقوق الإنسان، وكذلك الربط الكهربائي بين مصر واليونان وقبرص وتصدير مصر للكهرباء لليونان وقبرص و ما ينتج عنه من مكاسب اقتصادية للدول الثلاث.