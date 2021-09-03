بسام راضي يكشف تفاصيل جلسة المباحثات المغلقة في القمة الثلاثية

كشف السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تفاصيل ما حدث في القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن وفلسطين بقصر الاتحادية، وتفاصيل الجلسة المغلقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

مصر والأردن لهما باع طويل في القضية الفلسطينية

وقال «راضي»، خلال تصريحات إذاعية لـ«راديو مصر»، اليوم، إن القمة الثلاثية تأتي استكمالا لسلسلة من الجولات السابقة من المشاورات بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن مصر والأردن لهما باعٌ كبيرٌ في القضية الفلسطينية وعلاقتهما القوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

رسالة القمة الثلاثية

وأضاف أن القمة الثلاثة رسالتها تأكيد على ثبات الموقف المصري والأردني تجاه فلسطين وعلي ثوابت الموقف العربي بحل الدولتين، والعودة إلى حدود 1967، وأن القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، واستعادة جميع حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعية الدولية.

مصر قامت بدور رئيسي وفاعل في إنهاء حرب غزة مايو الماضي

ولفت إلى أن مصر قامت بدور رئيسي وفاعل في إنهاء حرب غزة مايو الماضي، وعودة الهدوء في القطاع وجميع الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن القمة الثلاثية كان لها عدة أهداف، حيث تطرقت للتهدئة الشاملة بكافة عناصرها، سواء في الضفة أو القدس وفي قطاع غزة، ووقف الاستيطان.

وأكد أن ملف إعمار قطاع غزة تطرقت له القمة الثلاثية، حيث كان للرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة مهمة أطلقها في باريس بـ500 مليون دولار لتمويل جهود إعادة إعمار غزة، لافتا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستبدأ الإنشاءات والتشييد والبناء.

زيارات متبادلة بين وزراء خارجية والأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفترة المقبلة

وأشار إلى أنه تم الاتفاق علي أن تكون هناك زيارات متبادلة على مستوى وزراء خارجية مصر وفلسطين والأردن خلال الفترة القادمة، وكذلك على مستوى رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتية لبلورة صيغة محددة يتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه خلال الشهر الجاري سيتم عقد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.