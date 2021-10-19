مجلس الدولة يستقبل 98 قاضية لأول مرة في تاريخه

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 446 لسنة 2021 بتعيين 98 قاضية في درجتي نائب ومستشار مساعد من الفئة (ب) بمجلس الدولة، نقلا من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.

وصرح المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة والمتحدث الرسمي، بحسب بيان عنه، بأنّ القاضيات استكملن مستنداتهن وأخلين طرفهن من الهيئة القضائية التي كن يعملن بها، وأدين اليمين القانونية اليوم أمام رئيس مجلس الدولة، وتسلمن عملهن فيه.

ووجّه رئيس الجمهورية، وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل لمجلس الدولة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضيات.

ورحب المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بالقاضيات المنضمات للمجلس، وأعرب عن سعادته بانضمامهن إلى زملائهن من شباب قُضاة المجلس، لينهضوا سويا بالمسؤوليات المُلقاة على عاتقهن.

رئيس مجلس الدولة يطالب القاضيات بالتفاني والاطلاع الدائم

وطالب رئيس مجلس الدولة، القاضيات الجدد، بالتفاني في أداء الرسالة السامية والاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإداري، والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والإلمام بأحدث أساليب الإدارة القضائية وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، مثل فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى، لتكملة النهضة الشاملة مع زملائهن من رجال المجلس، التي بدأوها في الإنجاز المُتميز بعد الانتهاء من القضايا المتراكمة، ومشاركتهن في تنفيذ الخطة الطموحة لتحقيق الجودة والتميز في جميع مجالات العمل القضائي في مجلس الدولة.

يذكر أنّ جميع القاضيات المُعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدا، وحاصلات على الماجستير، ولا توجد أي ملاحظات في عملهن السابق، وبعضهن حاصلات على الدكتوراه، وغالبيتهن تجدن لغة أجنبية.

توزيع القاضيات على دوائر مختلفة

وأكد رئيس مجلس الدولة، أنّ القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر المُختلفة بهيئة مفوضي الدولة، مثل التعليم، التراخيص، الموظفين، الحريات العامة، الاستثمار، العقود الإدارية، أملاك الدولة، وغيرها، وسيتم مُراعاة ظروفهن بأن تعملن في أقرب فرع لمحل الإقامة، كما أكد حصولهن على جميع حقوقهن الدستورية والقانونية المُقررة للمرأة وللأسرة.