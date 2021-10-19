نادين نجيم في أزمة بسبب مقابلة صحفية.. وترفض الاعتذار

تعرضت الفنانة اللبنانية «نادين نجيب» لموجات عاتية من الهجوم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض تقرير مصور لها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، وهي تقول لفظ غير مناسب بالعامية اللبنانية، وهو ما آثار حالة من الجدل لدى الجمهور اللبناني، حتى أن طالبها البعض بالاعتذار.

نادين نجيم ترفض الاعتذار: «ما أهنت حد.. وتحدثت بعفوية»

وكشفت نادين نسيب نجيم عن غضبها من إذاعة التقرير دون حذف الكلمة التي قالتها على سبيل المزاح على حد تعبيرها، ورافضة الاعتذار تماما، وذلك في تغريدة عبر حسابها على «تويتر»، قائلة: «قدّم اعتذار؟ ليش أنا أهنت حدا؟ ما عندكم غيري تحكوا عنه وتعلقوا عليه؟ حكيت كلمة وكفيت ومزحت معه وقلتله أنا عندي مصطلحاتي شو المشكلة ما فهمت».

وتابعت: «قلتها بمزحة و بعفوية هل قد بدا؟ ضحكتوني عنجد! على كل حال الحق علي عملت مقابلة مع الشخص الغلط يلي قصد ينشر هل مقطع للأذية».

القصة الكاملة لأزمة نادين نجيم بسبب كلمة

وتعود الأزمة إلى ليلة افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، بعد ما أجرى أحد مراسي القنوات اللبنانية لقاء مع نجيم، وبسؤالها عن حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل «2020»، نفت الأمر وقالت إن شركة في حاجة لتجد فكرة «خارئة» ليصحح لها المراسل «تقصدين خرافية»، فقالت له إنها تقصد فكرة خارقة وأن لديها مصطلحاتها الخاصة.

ومع الهجوم عليها على بعض الصفحات، علقت الفنانة اللبنانية: «فكرتك أذكى من هيك ! مبيني عم بضحك و امزح ومش أول مرة بمزح المفروض هو لو إنه نيته صافية بيحذف المقطع لأنه عارف إني عم أمزح وقلتله عندي مصطلحاتي بس سبحان الله واضحة نيته وغلطتي أكبر من مزحتي إني اصلاً وقفت وعطيته مقابلة وضيعت وقتي وشكراً كلكم ذوق».

وأضافت: «فكرة خارئة أو خراقية؟ مممم نفس المعنى! خارئة بالعربي الدارج وخراقية من كلمة خارقة وبقللي بكل ثقة خرافية عم يصححلي! وخرافية يعني فكرة غير حقيقية تنتمي إلى عالم الوهم ياريت ما حكي كان أحسن مزحت وقلتله خرافية خرفان حتى ما نقول عم يحكي خرافات».