طابع بريد للثقافة الرياضية بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه

أصدرت هيئة البريد المصري طابعا خاصا للاتحاد المصري للثقافة الرياضية بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه، كأول اتحاد من نوعه في مصر والوطن العربي وأفريقيا، وذلك تقديرا لدوره في نشر قيم الرياضة وثقافتها ومبادئها، وكذلك مساهمته في تأسيس اتحادات عربية وأفريقية لذات الغرض.

هيئة البريد تصدر طابعا يعبر عن فلسفة وشعار اتحاد الثقافة الرياضية

وكشفت هيئة البريد عن فلسفة التصميم للطابع والتي تتلخص في إبراز شعار الاتحاد كمصدر طاقة للثقافة الرياضية في السنوات الـ10 الماضية وشعاع أمل للمستقبل الرياضي في مصر، وجرى تصميم الرقم عشرة بعنصرين أولهما الرقم 1 الذي دمج مع كلمة سنوات والرقم صفر، واشتغل على دوائر تشكيلية عددها عشرة تجمع عناصر العلم المصري وتمثل عدد سنوات الاتحاد وقمة التنافس الرياضي الشريف.

وأصدرت الهيئة إلى جانب الطابع كارت بوستال ودليل الطابع باللغتين العربية والإنجليزية، ووجه الإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد، الشكر إلى الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد على موافقته بإصدار الطابع التذكاري الذي يوثق مسيرة عشر سنوات من عمر الاتحاد في خدمة الرياضة المصرية ونشر قيمها.

رئيس الاتحاد: احتفالات بالعاصمة الإدارية لمرور 10 سنوات على تأسيسه

وأكد أشرف محمود، رئيس اتحاد الثقافة الرياضية، أن الاتحاد نظم العديد من الاحتفالات، بمناسبة مرور 10 أعوام على تأسيسه، وكان من بينها إقامة مباراة كرة قدم تاريخية استعراضية في الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نجوم مصريين وعرب وأفارقة من مختلف الأجيال والعصور، لافتا إلى أن اتحاد الثقافة الرياضية هو الأول من نوعه مصريا وعربيا وأفريقيا، حيث تأسس في أبريل 2011 في عهد المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق، ومنذ ذلك الحين أخذ الاتحاد على عاتقه نشر ثقافة الرياضة وقيمها النبيلة في المجتمعين الرياضي والعام.