«طابع بريد» في الذكرى الـ48 لانتصار حرب أكتوبر

أصدرت الهيئةُ القوميةُ للبريد طابِعَيْ بريد بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ لتوثيق التضحيات الكبيرة التي تمت فى جميع المجالات وعلى كل الأصعدة.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن الهيئة حرصت على أن تشارك قواتنا المسلحة والشعب المصري العظيم الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة التي قدمت فيها قواتُنا المسلحةُ تضحيات وإنجازات مازالت تُدرس حتى الآن، وذلك بإصدار طابعَيْ بريد؛ لتخليد هذه الذكرى الهامة في تاريخ الوطن.

الطابع الأول يرمز لنصر أكتوبر.. والثاني تكريمًا للمشير طنطاوي

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن تصميم الطابع الأول يرمز إلى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة ويوضح عبر رموز تعبيرية سهلة الوصول إلى المتلقي، دور القوات المسلحة الباسلة في الحفاظ على مقدرات الوطن، ويأتي الطابع الثاني تكريمًا للمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الأسبق، أحد أبناء مصر المخلصين وأحد رموزها العسكرية التي وهبت حياتها لخدمة الوطن.

وأضاف «فاروق» أن هيئة البريد تحرص دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في المناسبات الهامة والأعياد القومية الكبرى؛ تخليدًا لذكرى تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

الطابع قيمته 5 جنيهات

وجدير بالذكر أن مقاس طابع الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر (4 سم في 5)، مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات، أما طابع المشير طنطاوي فيأتي بمقاس (4 سم في 6) مؤمن ضد التزييف متعدد الألوان أوفست وقيمته 5 جنيهات أيضًا، عِلْمًا بأن الطابعين مزودان بتقنية الـ QR Code؛ بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع تمكنهم من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذه المناسبة بطريقة مبتكرة وجذابة.