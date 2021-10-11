«الثقافة الرياضية» ينظم مؤتمرًا عن إيجابيات وسلبيات المشاركة الأولمبية

ينظم الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، برئاسة الإعلامي أشرف محمود، مؤتمرًا موسعًا بعنوان «المشاركة الأولمبية بين الإيجابيات والسلبيات»، وذلك في الخامسة والنصف من مساء غد الثلاثاء، بالمركز الأولمبي بالمعادي.

وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والإعلامي أشرف محمود رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية.

وتحمل الجلسة الأولى من المؤتمر عنوان «البعثة الأولمبية بين شرف المشاركة وإمكانيات المنافسة»، ويتحدث في هذه الجلسة الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة الاستشارية العليا بوزارة الشباب والرياضة والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، وعمرو سليم رئيس اتحاد التايكوندو، ومعتز عاشور رئيس اتحاد تنس الطاولة ، ويدير الجلسة الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.

جلسات حوارية يترأسها الفنان سامح الصريطي

وتناقش الجلسة الثانية «دور الدولة والأندية والاتحادات والإعلام في صناعة البطل الأولمبي»، وتشهد مشاركة الدكتور محمد الأمين رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد و طارق راشد رئيس نادي وادي دجلة و الفنان سامح الصريطي والدكتور طارق الادور، ويدير الجلسة الكاتب الصحفي الدكتور ياسر أيوب، بينما تناقش الجلسة الثالثة «صناعة البطل الأولمبي بين الإمكانيات المالية والمتطلبات الفنية»، ويتحدث فيها المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، والبطل الأولمبي هشام مصباح، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط.

تفاصيل فعاليات المؤتمر بالجلسة الرابعة

ويدير الجلسة الدكتور أشرف الميداني الأمين العام للاتحاد المصري لإعداد القادة، وتختتم فعاليات المؤتمر بالجلسة الرابعة، وتناقش «دور المؤسسات الاقتصادية في رعاية الأبطال الرياضيين»، ويتحدث فيها الدكتور شريف فاروق رئيس هيئة البريد المصري، محمد عادل حسني رئيس شركة الشبة المصرية، محمد حمدي جاد رئيس شركة جي جلوبال، الدكتور مصطفى عزام خبير الاقتصاد الرياضي، ويترأس لجنة التوصيات الدكتور صبحي عسيلة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.