«اقتصادية النواب» تؤجل مناقشة مشكلات التموين لغياب «مصيلحي»

أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير اجتماعها، اليوم، والذي كان مخصصا لمناقشة ملامح خطة وزارة التموين في توفير جميع السلع الأساسية، وكذلك متابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في جميع المحافظات وآليات التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، ومتابعة الأسواق في بيع السلع، وكذلك خطة الوزارة في تطوير مكاتب التموين.

وجاء قرار تأجيل الاجتماع، لغياب الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.