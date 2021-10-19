عضو بالنواب يطالب بفتح تحقيق مع المركز الطبي بالمجلس بعد تعرض زميله لأزمة صحية

طالب النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بمحاسبة المسؤولين داخل المركز العلاجي الخاص بالنواب داخل المجلس، والتحقيق في الأمر؛ نظرا لغياب جميع الإسعافات الأولية لإنقاذ حياة النائب خالد أبو نحول، بعد سقوطه داخل القاعة.

النائب خالد أبو نحول تعرض لمحنة مرضية

وقال النائب محمد الوحش، إن «أبو نحول» تعرض لمحنة مرضية شديدة، و«لا يجب أن نكون جميعا أطباء لإنقاذ زميلنا، لكن المطلوب هو توافر الإسعافات الأوليه حال تعرض نائب لمشكلة مرضية خلال تواجده بالمجلس».

وأضاف وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب: «مش معقول أبدا اللي حصل ده، مش لاقيين إسطوانة أكسجين لإنقاذ النائب المذكور»، لافتا إلى أنه أصيب بهبود حاد في السكر وارتفاع الصغط، فضلا عن أنه كان قد أجرى من قبل عملية قلب مفتوح، ما يتطلب سرعة إنقاذه بالأكسجين.

وتابع «الوحش» خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «طلبنا تروللي لنقل النائب عليه، فإذا بهم ياتون بكرسي متحرك لنقله، فهل هذا معقول!».

تحقيق عاجل في الأمر

وقال وكيل لجنة الصحة: «باسم كل النواب نطالب بإجراء تحقيق عاجل في الأمر، مش معقول مجلس النواب مفيهوش تروللي أو إسطوانة أكسجين».

ورد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، قائلا: «سوف ننظر الأمر على وجه السرعة فى هذة الجلسة».

كان النائب خالد أبو نحول، عضو المجلس عن حزب الشعب الجمهوري بدائرة فراشوك في محافظة قنا، قد أصيب بالإغماء داخل قاعة مجلس النواب منذ قليل، واصطحبه النواب بشكل سريع خارجها.

وأجرى طبيب المجلس له الإسعافات الأولية، وخرج عدد كبير من النواب للاطمئنان على «أبو نحول»، خاصة زملائه من محافظة قنا، وعلى رأسهم أشرف رشاد، زعيم الأغلبية.