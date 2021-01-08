محمد الوحش: شعرت بالخوف بعد تعييني في مجلس النواب

قال الدكتور محمد الوحش عضو مجلس النواب المعين، إنه شعر بالخوف أكثر من السعادة عندما علم بتعيينه، لأن إختياره من قبل القيادة السياسية مسؤولية ويعبرعن ثقة كبيرة جدًا، وبالتالي فإنه يجب أن يكون على قدر كبير من الوعي والإدراك لتحمل هذه المسؤولية: «عندما يثق الرئيس فيّ ويولي إليّ أمر، فأعتقد أنه شعور فيه مزيج من المسؤولية والثقة».

اختيارات الرئيس للمعينين تعبر عن اهتمامه بالشباب والرياضة

وأضاف «الوحش» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «اكسترا نيوز»: «اختيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي للنواب يجب تحيتها لأنها نفذت إلى المجتمع بجميع أنشطته وطبقاته، فهناك لاعبان لكرة قدم وهذا الأمر نموذج للشباب ويعكس حب الشعب المصري للكرة واهتمام الرئيس السيسي بالشباب، كما أن سُدس المعينين من الرياضيين».

وتابع: «جرى تعيين مهندسين وصيادلة وفنانين وإقتصاديين، ولن نجد أي مهنة طغت على الأخرى، والقائمة معدة بطريقة عبقرية مهدت لجميع الأطياف والنشاطات والشباب وذوي الخبرة، وهي قائمة موفقة بإذن الله».

وأردف، أن البرلمان المقبل سيكون فصلًا تشريعيًا جديدًا في حياة الدولة المصرية، لافتًا إلى أن المجلس السابق سن تشريعات كثيرة لكن في نهاية انعقاده تعرضت مصر والعالم إلى جائحة كورونا وهو ما كان بمثابة مفاجأة للجميع وغيرت الكثير من المفاهيم على المستويات كافة، صحيًا، مجتمعيًا، رياضيًا، ودينيًا.

وأشار، إلى أن الفترة القادمة من عمر المجلس سيرافقها الكثير من التشريعات والقوانين الجديدة التي تنظم الحياة، موضحًا أنه يجب أخذ التحول الرقمي بعين الاعتبار، كما سيدعم المجلس وزارة الصحة والسكان لتفعيل مجهودات الوزارة، وناشد المواطنين باتباع التعليمات من أجل تقليل الأعباء على كاهل الدولة.