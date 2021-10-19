محمد رمضان: لو خيروني بين راحة البال زمان وحاليا هختار دلوقتي

استفز الفنان محمد رمضان جمهوره، ونشر صور له من داخل طائرته الخاصة، التي كان سبب جدلاً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد ظهور المضيفات معه، وهن يرقصن على نغمات أغنيته الجديدة.

وعلق رمضان على الصور قائلاً، «في البداية كنت بسافر بقطر درجة تالتة إسكندرية علشان اعرض مسرحيتي وكنت أنا وأصحابي نشرب حاجة ساقعة في القطر ونحكي ونضحك ومبسوطين».

وأضاف، «والله لو خيرتوني بين راحة بال زمان ودلوقتي، أكيد هختار دلوقتي بضحك اكتر ومرتاح اكتر».

محمد رمضان يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنيته «جو البنات»

ونشر الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة رسمياً«جو البنات»، اليوم عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وتصدرت الأغنية محركات البحث على جوجل.

واقتربت الأغنية من تحقيق حوالي نصف مليون مشاهدة منذ طرحها على اليوتيوب، وقُدمت أغنية «جو البنات»، لأول مرة من خلال مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، خاصةً لأنها تُعد الأغنية الرسمية له، وذلك بمشاركة المطرب العالمي ريدوان، والنجم المغربي نعمان بلعياشي، بينما يتولى حسام الحسيني مهمة إخراج الكليب.

آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هي أغنية «على الله»، التي طرحها في شهر سبتمبر الماضي، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات «اليوتيوب»، والتي اقتربت عدد المشاهدات إلى 25 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات «يوتيوب».