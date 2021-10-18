محمد رمضان يحتفل بنجاح «أحب أجيبها وهي طايرة» برقصة جديدة مع المضيفات

احتفل الفنان محمد رمضان بنجاح أغنيته «أحب أجيبها وهي طايرة»، إذ حققت 24 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، كما كشف عن طرح أغنيته الجديدة «جو البنات» اليوم عبر قناته على «يوتيوب»، وهي الأغنية الرسمية للدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي.

رمضان مع مضيفات طائرته على أنغام « أحب أجيبها وهي طايرة»

ونشر محمد رمضان فيديو له مع مضيفات طائرته الخاصة أثناء رقصهما على أغنية «أحب أجيبها وهي طايرة»، وعلق على الفيديو قائلًا: «أحب أجيبها وهي طايرة، 24 مليون مشاهدة على يوتيوب والأغنية الجديدة «جو البنات» النهاردة الساعة 4 بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية».

محمد رمضان يرد على هجوم فيديو المضيفات

وتعرض محمد رمضان الفترة الماضية للعديد من الهجوم عليه بعد نشر فيديوهات له أثناء رقصه مع مضيفات الطائرة الخاصة به، ولكنه رد على هذا الهجوم في تصريح سابق لـ«الوطن»: «بتبسط طول الوقت.. بحب أسمع ميوزيك».

«جو البنات» تتصدر التريندوتصدرت أغنية «جو البنات» التي غناها رمضان خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي 2021، تريند «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بمشاركة الفنان العالمي من أصل مغربي «ريد وان»، والملحن المغربي نعمان بلعياشي، وإخراج حسام الحسيني.

إطلالة رمضان على السجادة الحمراء

كما أن رمضان حضر إلى السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، بسيارة تحمل اللون الذهبي والأسود، ومكتوب عليها شعاره المشهور «نمبر وان»، كما ظهر رمضان خلال الحفل بجاكيت باللون الذهبي وبنطلون باللون الأسود.

انطلاق فاعليات مهرجان الجونة السينمائي 2021

وانطلقت فاعليات مهرجان الجونة السينمائي منذ أيام، بحضور العديد من الفنانين، على رأسهم الفنانة يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، منة شلبي، لبلبة، نسرين طافش، ورانيا يوسف، ونجلاء بدر، ومايا دياب، وأروى جودة، وغيرهم من الفنانين.